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futebol

Zagueiro do Valencia acusa rival do Cadiz de racismo, e se recusa a continuar em campo

Mouctar Diakhaby se desentendeu com Juan Cala, que teria o chamado de 'negro de m...'. Atleta do Valencia não continuou em campo e acusado foi substituído no segundo tempo...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 14:51
Crédito: Reprodução / Twitter Valencia
O zagueiro Mouctar Diakhaby, do Valencia, acusou o adversário Juan Cala, do Cadiz, de injúria racial em jogo entre as equipes neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O episódio ocorreu por volta dos 30 minutos da primeira etapa, quando o jogo estava 1 a 1, após uma discussão dentro da área.
+ Veja a tabela da La LigaApós bola levantada na área, os jogadores foram para a dividida e começaram a discutir. Rapidamente, Diakhaby foi tirar satisfação com Cala e, indignado com o que ouviu, recusou-se a continuar em campo. Os companheiros de Valencia seguiram o defensor, e também se retiraram do gramado.

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