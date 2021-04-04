Zagueiro do Valencia acusa rival do Cadiz de racismo, e se recusa a continuar em campo

O zagueiro Mouctar Diakhaby, do Valencia, acusou o adversário Juan Cala, do Cadiz, de injúria racial em jogo entre as equipes neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O episódio ocorreu por volta dos 30 minutos da primeira etapa, quando o jogo estava 1 a 1, após uma discussão dentro da área.

+ Veja a tabela da La LigaApós bola levantada na área, os jogadores foram para a dividida e começaram a discutir. Rapidamente, Diakhaby foi tirar satisfação com Cala e, indignado com o que ouviu, recusou-se a continuar em campo. Os companheiros de Valencia seguiram o defensor, e também se retiraram do gramado.