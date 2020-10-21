Zagueiro do United se machuca e só volta de três a quatro semanas

Crédito: OLI SCARFF / AFP

O zagueiro Eric Bailly, do Manchester United, será ausência pelas próximas três a quatro semanas por conta de uma lesão muscular, informa a imprensa inglesa. O atleta não viajou para Paris com o elenco para a disputa contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões e ficou no banco de reservas no último final de semana contra o Newcastle.

O técnico Solskjaer confirmou que não conta com o defensor para os próximos cinco jogos entre Champions League e Campeonato Inglês. O atleta da Costa do Marfim só deve voltar a ser relacionado após a paralisação por conta da data Fifa. Com isso, a zaga dos Red Devils deve ser formada por Maguire e Lindelof pelos próximos confrontos.