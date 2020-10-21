Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro do United se machuca e só volta de três a quatro semanas

Eric Bailly sofre com uma contusão muscular e só deve voltar a ser relacionado pelo técnico Solskjaer após a data Fifa de novembro. United tem Maguire, Lindelof e Tuanzebe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 12:21

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 12:21

Crédito: OLI SCARFF / AFP
O zagueiro Eric Bailly, do Manchester United, será ausência pelas próximas três a quatro semanas por conta de uma lesão muscular, informa a imprensa inglesa. O atleta não viajou para Paris com o elenco para a disputa contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões e ficou no banco de reservas no último final de semana contra o Newcastle.
O técnico Solskjaer confirmou que não conta com o defensor para os próximos cinco jogos entre Champions League e Campeonato Inglês. O atleta da Costa do Marfim só deve voltar a ser relacionado após a paralisação por conta da data Fifa. Com isso, a zaga dos Red Devils deve ser formada por Maguire e Lindelof pelos próximos confrontos.
Na atual temporada, Bailly participou de quatro jogos do Manchester United, sendo dois pela Premier League e outros dois pela Copa da Liga Inglesa. Nas partidas em que participou pelo Campeonato Inglês, os Diabos Vermelhos perderam para o Crystal Palace e Tottenham.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCU mantém condenação de empresas por fraudes em licitação milionária do Ifes
Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados