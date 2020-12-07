Zagueiro do União Rondonópolis mira vaga na final do estadual de MT

Crédito: Divulgação/União Rondonópolis

O Campeonato Mato-Grossense é um dos poucos estaduais que ainda não teve o seu campeão definido. Parado na fase de semifinal, a decisão da competição deve acontecer neste mês de dezembro, antes do final do ano de 2020.

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Disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o União Rondonópolis é um dos times que busca a vaga para a final do estadual, e pode decidir isso dentro de casa. No duelo de ida da semi, o União segurou o Dom Bosco e conseguiu o empate em 0 a 0, resultado que foi celebrado pelo defensor Alan Abdala.

- Um jogo difícil, e sabíamos que seria assim. Soubemos sofrer e suportar a pressão, e conquistamos um resultado importante na casa deles. É hora de trabalhar, corrigir os erros e ir com tudo para o jogo da volta em casa, ir com tudo em busca dessa vaga na final - disse o zagueiro recém-contratado, que também analisou seu desempenho na partida de ida:

- Pude fazer uma boa partida, é o segundo jogo consecutivo que conseguimos sair sem sofrer gol e isso significa muito para o nosso sistema defensivo. Como falei, vamos com tudo em busca da vaga - concluiu.