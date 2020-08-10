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futebol

Zagueiro do Sevilla sai em defesa do colega do Atlético de Madrid

Thomas Lemas vem sendo alvo de brincadeira dos torcedores que torcem para que atacante esteja com Covid-19 e zagueiro diz que situação não pode ser tratada como piada...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 09:10

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 09:10

Crédito: Koundé faz crítica aos torcedores que brincam com situação da Covid-19 no Atlético de Madrid (Cristina Quicler / AFP
Após a notificação de que dois membros do plantel do Atlético de Madrid estavam com Covid-19, os torcedores na internet desejavam, em tom de piada, que o atacante Thomas Lemar fosse um dos infectados. Jules Koundé, zagueiro do Sevilla e compatriota do francês, saiu em defesa do colega nas redes sociais.
- Vejo mensagens desejando que Thomas Lemar tenha Covid… São sem vergonhas, um pouco de respeito, estamos falando de vida humana, não é piada.O clube colchonero não revelou o nome dos jogadores infectados com o novo coronavírus e o elenco irá passar por novos testes nesta segunda-feira. O Atlético de Madrid cancelou o treino desta manhã e adiou sua viagem para Lisboa, onde tem encontro marcado contra o RB Leipizg nesta quinta-feira pela Liga dos Campeões.

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