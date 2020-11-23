Zagueiro do Sevilla revela quase acerto com Manchester City

Crédito: Kounde foi alvo do Manchester City na última janela de transferências (Cristina Quicler / AFP

Jules Kounde, zagueiro do Sevilla, revelou que esteve próximo de acerto com o Manchester City na última janela de transferência. Em entrevista ao “Canal Football Club”, o francês afirmou que conversou com o técnico Pep Guardiola por telefone, mas que a negociação não andou mais para frente.

- Eu falei com o Guardiola por telefone. Conversamos em espanhol. Tudo estava bom. Eu estava interessado em ir para lá (Manchester City) e tinha garantia de que iria jogar, mas não aconteceu.