Zagueiro do Sevilla revela quase acerto com Manchester City

Jules Kounde, zagueiro do Sevilla, revelou que esteve próximo de acerto com o Manchester City na última janela de transferência. Em entrevista ao “Canal Football Club”, o francês afirmou que conversou com o técnico Pep Guardiola por telefone, mas que a negociação não andou mais para frente.
- Eu falei com o Guardiola por telefone. Conversamos em espanhol. Tudo estava bom. Eu estava interessado em ir para lá (Manchester City) e tinha garantia de que iria jogar, mas não aconteceu.
Com o fracasso da operação, os ingleses foram no mercado português e contrataram Rúben Dias, que estava no Benfica. Apesar disso, Kounde, de 22 anos, é um dos principais destaques do futebol europeu e está focado em fazer uma boa temporada com o objetivo de ser convocado para a disputa da Eurocopa.