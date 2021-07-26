Zagueiro do Real Madrid está mais próximo do Manchester United

As negociações entre Manchester United e Real Madrid por Raphael Varane avançaram nas últimas horas, segundo o "As". O acordo entre os dois clubes para que o zagueiro vista a camisa dos Diabos Vermelhos está praticamente fechado e faltam apenas detalhes para o desfecho da operação.Uma das questões que precisam de solução é a forma do pagamento da transferência que deve girar na casa dos 50 milhões de euros (R$ 303,9 milhões). Os merengues aceitaram um valor menor do que pediam inicialmente uma vez que o atleta tem contrato com o clube até 2022.
Apesar da saída iminente, Varane tinha como primeira opção permanecer no Real Madrid. O defensor esperava convencer o técnico Carlo Ancelotti e conseguir um bom contrato com a equipe espanhola, mas o que não aconteceu.O francês é a primeira opção do Manchester United para fazer dupla com Harry Maguire. Nos últimos anos, o clube inglês sofreu com problemas defensivos e não passava segurança com Lindelof e Bailly como companheiros do atleta da seleção inglesa.