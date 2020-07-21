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futebol

Zagueiro do Real diz ter confiança antes de encarar o Manchester City

Varane, titular da defesa merengue, será principal nome da zaga no duelo pela Liga dos Campeões, devido a ausência de Sergio Ramos, expulso no jogo de ida no Bernabéu...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 12:04

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 12:04

Crédito: Varane elogiou trabalho de Zidane e diz que técnico é inspiração para o elenco (Reprodução/Twitter
Após ser campeão espanhol com o Real Madrid, o zagueiro Varane está com a cabeça no jogo do dia sete de agosto contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Em entrevista ao “Le Parisien”, o defensor diz que os merengues ganharam confiança após a paralisação. A equipe venceu 10 partidas e empatou apenas uma.
- Ganhamos confiança, somos o Real Madrid e tudo é possível. Será complicado, mas temos esperança e entrar no jogo com muita vontade. Temos uma dívida com nossa torcida e embora não possamos prever o resultado, lutaremos até o final.
O defensor também elogiou o técnico Zidane como sendo uma das peças chaves da guinada merengue e que o comandante é uma fonte de inspiração para os atletas. O ex-jogador já foi três vezes campeão do maior torneio de futebol da Europa dirigindo o time da capital espanhola e busca o quarto título.

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