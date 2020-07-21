Zagueiro do Real diz ter confiança antes de encarar o Manchester City

Crédito: Varane elogiou trabalho de Zidane e diz que técnico é inspiração para o elenco (Reprodução/Twitter

Após ser campeão espanhol com o Real Madrid, o zagueiro Varane está com a cabeça no jogo do dia sete de agosto contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Em entrevista ao “Le Parisien”, o defensor diz que os merengues ganharam confiança após a paralisação. A equipe venceu 10 partidas e empatou apenas uma.

- Ganhamos confiança, somos o Real Madrid e tudo é possível. Será complicado, mas temos esperança e entrar no jogo com muita vontade. Temos uma dívida com nossa torcida e embora não possamos prever o resultado, lutaremos até o final.