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futebol

Zagueiro do Náutico pondera maior atenção para evitar desvantagem no placar

Rafael Ribeiro espera que equipe consiga mudar o cenário de partidas recentes no confronto com o Vasco...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 15:18

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:18

Crédito: Defensor atuou em 11 partidas na temporada pelo Timbu (Leo Lemos/CNC
Apesar de ter emendado três vitórias consecutivas e passar por uma verdadeira mudança de astral pensando em retomar a perseguição ao G4 da Série B, desde o confronto contra o Botafogo, o Náutico disputou seis jogos onde saiu atrás em todos eles no marcador.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando nessa dificuldade em evitar com que tenha de costantemente correr atrás de uma desvantagem, o zagueiro Rafael Ribeiro pediu mais atenção da equipe, começando pelo grande duelo do próximo domingo (24) onde o time recebe, nos Aflitos, o Vasco.
- Agora já deu de sair atrás do placar. Agora é sair na frente, se Deus quiser, contra o Vasco, para dar mais tranquilidade, porque é tenso sair atrás e ir buscar o resultado. É difícil, mas a equipe cresce mentalmente, cresce como grupo e, graças a Deus, os resultados estão vindo, as vitórias estão acontecendo. Feliz demais por esse momento que estamos vivendo - afirmou Rafael, agregando:
- Estamos muito fortes mentalmente, acho que a palavra é essa. Não estamos deixando de acreditar em nenhum momento e sabíamos que o jogo (diante da Ponte Preta) não era favorável, como eram os outros jogos, e a gente conseguiu correr atrás. Com a Ponte Preta, não foi diferente.

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