Zagueiro do Marítimo celebra marca de 50 jogos pelo clube: 'segunda casa'

Crédito: Divulgação/Marítimo

O próximo final de semana será especial para o zagueiro brasileiro Renê Santos, do Marítimo. A equipe encara o FC Porto, no duelo que será o de número 50 do defensor com a camisa Verde-Rubro.

Contratado em janeiro de 2019, Renê está em sua terceira temporada pelo time da Ilha da Madeira, e após boas atuações consolidou-se no time titular. O camisa 25 falou da marca alcançada e da importância do Marítimo em sua vida.

- Cara, eu me sinto muito feliz de poder completar 50 jogos pelo Marítimo, pelo maior das ilhas. É um orgulho imenso poder estar representando esse clube, no qual eu me sinto tão feliz, adaptado. É um clube que eu pude chegar e ser recebido com muito carinho por todos, um clube que hoje eu posso dizer que é a minha segunda casa. É uma felicidade imensa poder estar completando essa marca - disse Renê.

Na última temporada, o zagueiro foi considerado como um dos melhores defensores de toda a Liga, e foi responsável por ajudar a equipe a se livrar do rebaixamento na reta final da competição. Agora, quer fazer diferente e espera não repetir os erros dos últimos anos.

- Minha expectativa para essa temporada é a melhor possível, foram dois anos lutando contra o rebaixamento, e essa temporada não vai ser assim. Somos grandes, temos um belo elenco e espero que a gente possa fazer uma grande campanha - concluiu.