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Zagueiro do Marítimo celebra marca de 50 jogos pelo clube: 'segunda casa'

Brasileiro Renê Santos encara sua terceira temporada pelo clube português...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 19:30

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 19:30
Crédito: Divulgação/Marítimo
O próximo final de semana será especial para o zagueiro brasileiro Renê Santos, do Marítimo. A equipe encara o FC Porto, no duelo que será o de número 50 do defensor com a camisa Verde-Rubro.
Contratado em janeiro de 2019, Renê está em sua terceira temporada pelo time da Ilha da Madeira, e após boas atuações consolidou-se no time titular. O camisa 25 falou da marca alcançada e da importância do Marítimo em sua vida.
- Cara, eu me sinto muito feliz de poder completar 50 jogos pelo Marítimo, pelo maior das ilhas. É um orgulho imenso poder estar representando esse clube, no qual eu me sinto tão feliz, adaptado. É um clube que eu pude chegar e ser recebido com muito carinho por todos, um clube que hoje eu posso dizer que é a minha segunda casa. É uma felicidade imensa poder estar completando essa marca - disse Renê.
Na última temporada, o zagueiro foi considerado como um dos melhores defensores de toda a Liga, e foi responsável por ajudar a equipe a se livrar do rebaixamento na reta final da competição. Agora, quer fazer diferente e espera não repetir os erros dos últimos anos.
- Minha expectativa para essa temporada é a melhor possível, foram dois anos lutando contra o rebaixamento, e essa temporada não vai ser assim. Somos grandes, temos um belo elenco e espero que a gente possa fazer uma grande campanha - concluiu.
A partida de número 50 do zagueiro acontece neste sábado, às 13h, horário de Brasília, no estádio do Dragão, casa do FC Porto.

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