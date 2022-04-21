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futebol

Zagueiro do Manchester United recebe ameaça de bomba

Harry Maguire recebeu ameaça por e-mail e cães farejadores foram até a residência do capitão...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 13:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 13:42
Harry Maguire, zagueiro e capitão do Manchester United, recebeu uma ameaça de que uma bomba seria plantada em sua residência por e-mail nesta quarta-feira, segundo a imprensa inglesa. A polícia esteve na casa do atleta com cães farejadores nesta quinta-feira em busca do artefato.Apesar da busca, o jogador não precisou realizar uma evacuação de onde mora. O defensor, que mora com sua esposa e duas filhas, vem sendo alvo de críticas de torcedores por conta de seu desempenho com a camisa dos Diabos Vermelhos.
> Veja a tabela da Premier League
- Nas últimas 24 horas, Harry recebeu uma séria ameaça para sua casa. Ele relatou isso à polícia, que agora está investigando o assunto. A segurança de sua família e seu entorno é obviamente a prioridade número um de Harry. Ele continuará se preparando para o jogo do fim de semana normalmente e não comentaremos mais detalhes neste momento - disse um porta-voz do atleta.
O Manchester United se prepara para encarar o Arsenal neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), pela Premier League. Os Diabos Vermelhos possuem a 12ª pior defesa do Campeonato Inglês e está fora do G4 por uma vaga na próxima Champions League.
Crédito: HarryMaguireéalvodecríticasnoManchesterUnited(Foto:AFP

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