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Zagueiro do Manchester City se esquiva de questão sobre Messi

Eric García é um dos alvos do Barcelona para a próxima temporada e foi convocado para jogar a Liga das Nações pela seleção espanhola. Zagueiro tem contrato até 2021...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:32

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 12:32
Crédito: Eric García é pretendido pelo Barcelona (Miguel A. Lopes / POOL / AFP
Eric García, zagueiro do Manchester City e convocado por Luis Enrique para a disputa da Liga das Nações com a seleção espanhola, não quis comentar sobre a situação de Messi no Barcelona. O jovem de 21 anos também está na mira do clube catalão para reforçar o setor defensivo da equipe na próxima temporada, mas lembrou que tem mais um ano de contrato na Inglaterra.
- Todo mundo sabe o quão bom é Messi, acredito que muitos clubes queiram tê-lo no elenco, mas é um jogador do Barcelona e não vou opinar se seria bom contar com ele no Manchester City. O tema Messi é um tema de clubes e não posso me meter.García também deu sinais de que deve permanecer sob comando de Pep Guardiola na atual temporada, apesar da janela de transferências ir até o dia cinco de outubro.
- Estou aqui graças ao Manchester City, pela confiança que me deram, foi um ano muito bom. É verdade que disse a eles que não renovaria, mas ainda tenho um ano de contrato e estou focado na próxima temporada. O mundo do futebol dá muitas voltas e é imprevisível. Eu foco no que posso controlar e o que virá depois, será bem-vindo.
O Barcelona não trouxe reforços sob o comando de Ronald Koeman, apesar de já ter alguns nomes em pauta, mas a situação de Messi toma muito tempo da diretoria blaugrana. Enquanto isso, Rakitic já acertou sua ida para o Sevilla e Suárez e Vidal estão próximos de uma rescisão contratual. Além disso, o clube deve perder a disputa com o Manchester United por Donny van de Beek.

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