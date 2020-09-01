Zagueiro do Manchester City se esquiva de questão sobre Messi

Crédito: Eric García é pretendido pelo Barcelona (Miguel A. Lopes / POOL / AFP

Eric García, zagueiro do Manchester City e convocado por Luis Enrique para a disputa da Liga das Nações com a seleção espanhola, não quis comentar sobre a situação de Messi no Barcelona. O jovem de 21 anos também está na mira do clube catalão para reforçar o setor defensivo da equipe na próxima temporada, mas lembrou que tem mais um ano de contrato na Inglaterra.

- Todo mundo sabe o quão bom é Messi, acredito que muitos clubes queiram tê-lo no elenco, mas é um jogador do Barcelona e não vou opinar se seria bom contar com ele no Manchester City. O tema Messi é um tema de clubes e não posso me meter.García também deu sinais de que deve permanecer sob comando de Pep Guardiola na atual temporada, apesar da janela de transferências ir até o dia cinco de outubro.

- Estou aqui graças ao Manchester City, pela confiança que me deram, foi um ano muito bom. É verdade que disse a eles que não renovaria, mas ainda tenho um ano de contrato e estou focado na próxima temporada. O mundo do futebol dá muitas voltas e é imprevisível. Eu foco no que posso controlar e o que virá depois, será bem-vindo.