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futebol

Zagueiro do Liverpool explica decisão para defender o Porto na temporada

Grujic estava emprestado ao Hertha Berlin, recebeu proposta para seguir na Alemanha, mas optou por defender os Dragões por uma temporada emprestado do Liverpool...

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 10:01
Crédito: Grujic chegou ao Liverpool em 2016, mas não tem oportunidades no time de Klopp (Divulgação
O zagueiro Marko Grujic explicou a opção de vestir a camisa do Porto nesta temporada após defender as cores do Hertha Berlin. Em entrevistas aos meios sérvios, o defensor, que pertence ao Liverpool, revelou que recebeu outras propostas, mas que o sonho de jogar uma Liga dos Campeões pesou para a escolha dos portugueses.
- O Werder Bremen quis me contratar, até porque o treinador é grande amigo de Klopp, mas não vi ali qualquer perspectiva. Queria estar em um clube estável, ambicioso e que jogassem a Champions. Encontrei isso no Porto, que é realmente um clube grande. Soube da mudança e dos detalhes quando estava no aeroporto de Copenhagen com a seleção à espera do voo para Oslo. Me ligaram e disse logo que sim, nem quis ouvir o PSV.
O jogador de 24 anos ainda não foi relacionado para nenhuma partida dos Dragões, mas já mira os duelos contra o Sporting, no próximo final de semana, e o confronto contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Nesta temporada, o defensor fez dois jogos da Copa da Liga Inglesa pelo time de Jurgen Klopp.

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