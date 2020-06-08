Zagueiro do Liverpool diz que atletas estão focados desde a paralisação

Crédito: Lovren está confiante no Liverpool para voltar com tudo no Campeonato Inglês (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Dejan Lovren, zagueiro do Liverpool, garante que o time nunca perdeu o foco pelo título do Campeonato Inglês que não conquista há 30 anos apesar da pandemia do coronavírus ter adiado o sonho dos jogadores e torcedores. A equipe de Anfield está apenas duas vitórias distantes de erguer o troféu e a Premier League vai recomeçar na próxima semana para que o destino seja selado.

Em entrevista ao site oficial do clube, o defensor garante que todos estão em ótima forma para retomar o ritmo intenso visto em grande parte da temporada.

- Mesmo sem uma data no começo, nosso principal foco e objetivo era manter a forma para quando voltássemos. O tempo todo nós trabalhamos na academia, nós sabemos qual o nosso foco.