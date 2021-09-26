Zagueiro do Kedah comemora classificação para a Copa da Ásia e mira título na Copa da Malásia

O Kedah FA terminou a temporada da Super Liga da Malásia na vice-liderança, após somar 43 pontos, e com isso garantiu uma vaga na Copa da Ásia na próxima temporada. O zagueiro Renan Alves, de 28 anos, comemorou a oportunidade de conseguir classificar a equipe outra vez para esta competição continental.
- Essa classificação para a Copa da Ásia foi muito importante. Dá uma leveza a mais. No ano passado conquistamos também essa vaga, mas não disputamos por causa da Covid-19 e agora conseguimos o mesmo feito. Conseguir por dois anos seguidos essa classificação é muito especial - disse Renan Alves.
O Kedah FA ainda disputa a Copa da Malásia na temporada 2021 e vai em busca do título. A estreia será nesta segunda-feira, em casa, contra o Kelantan United, às 10h (horário de Brasília). O grupo ainda tem os adversários: Melaka United e Negeri Sembilan.
- Estamos focados na Copa da Malásia e queremos chegar na final. Temos que respeitar todos os adversários. A gente vem trabalhando esses últimos dias para conseguir o objetivo de chegar na decisão mais uma vez. A chave foi virada. Foco total para a estreia mesmo sabendo que é um time da segunda divisão. Safemos as dificuldades que são esses jogos assim. Temos que começar com o pé direito jogando dentro da nossa casa. É importante começar com os três pontos - finalizou.