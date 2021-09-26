Zagueiro do Kedah comemora classificação para a Copa da Ásia e mira título na Copa da Malásia

Crédito: Renan Alves, de 28 anos, em ação com a camisa do Kedah FA (Divulgação/Kedah

O Kedah FA terminou a temporada da Super Liga da Malásia na vice-liderança, após somar 43 pontos, e com isso garantiu uma vaga na Copa da Ásia na próxima temporada. O zagueiro Renan Alves, de 28 anos, comemorou a oportunidade de conseguir classificar a equipe outra vez para esta competição continental.

- Essa classificação para a Copa da Ásia foi muito importante. Dá uma leveza a mais. No ano passado conquistamos também essa vaga, mas não disputamos por causa da Covid-19 e agora conseguimos o mesmo feito. Conseguir por dois anos seguidos essa classificação é muito especial - disse Renan Alves.

O Kedah FA ainda disputa a Copa da Malásia na temporada 2021 e vai em busca do título. A estreia será nesta segunda-feira, em casa, contra o Kelantan United, às 10h (horário de Brasília). O grupo ainda tem os adversários: Melaka United e Negeri Sembilan.