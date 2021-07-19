Zagueiro do Guingamp, Philipe Sampaio desperta interesse de clubes da Turquia

Crédito: Divulgação/Guingamp

Um dos principais nomes do Guingamp, da França, na última temporada, o zagueiro Philipe Sampaio despertou interesse do futebol turco. O time francês já recebeu proposta oficial pelo jogador brasileiro de um clube da Super Lig, principal liga da Turquia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Foram feitas duas ofertas pelo atleta. A primeira sendo um ano de empréstimo e uma segunda de compra definitiva. Além disso, há sondagens de outras equipes da elite do futebol turco. As negociações e conversas com os times seguem ainda sem um desfecho.

Em 27 partidas pelo seu atual clube francês, Philipe Sampaio mostrou seu protagonismo defensivo com ótimos números. O brasileiro somou 91 cortes, sofreu apenas nove dribles e recebeu somente quatro cartões amarelos.