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futebol

Zagueiro do Guingamp, Philipe Sampaio desperta interesse de clubes da Turquia

Defensor brasileiro de 26 anos pode mudar de camisa no futebol europeu...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 19:42
Crédito: Divulgação/Guingamp
Um dos principais nomes do Guingamp, da França, na última temporada, o zagueiro Philipe Sampaio despertou interesse do futebol turco. O time francês já recebeu proposta oficial pelo jogador brasileiro de um clube da Super Lig, principal liga da Turquia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Foram feitas duas ofertas pelo atleta. A primeira sendo um ano de empréstimo e uma segunda de compra definitiva. Além disso, há sondagens de outras equipes da elite do futebol turco. As negociações e conversas com os times seguem ainda sem um desfecho.
Em 27 partidas pelo seu atual clube francês, Philipe Sampaio mostrou seu protagonismo defensivo com ótimos números. O brasileiro somou 91 cortes, sofreu apenas nove dribles e recebeu somente quatro cartões amarelos.
Além de Guingamp, Philipe Sampaio tem passagens por São Paulo e Santos, no Brasil, Boavista, Feirense e Tondela, de Portugal, e pelo russo Akhmat Grozny.

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