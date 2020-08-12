Zagueiro do Fortaleza pede atenção para 'elenco de qualidade' do São Paulo

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

Nesta quinta-feira, São Paulo e Fortaleza se enfrentam, no Morumbi, em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time cearense perdeu na estreia para o Athletico-PR, no sábado, os paulistas não entraram em campo após o duelo contra o Goiás ser adiado por conta dos casos de coronavírus na equipe adversária.O zagueiro Jackson, que deve ser titular nesta quinta-feira, acredita que a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni não leva vantagem por ter um ritmo de jogo maior que o adversário. A última vez que São Paulo entrou em campo foi no dia 29 de julho na derrota para o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

'Não acredito que levamos vantagem por ter jogado no fim de semana. O São Paulo pode não ter ritmo de jogo por estar 15 dias sem entrar em campo, mas é um elenco de muita qualidade e qualquer lance pode definir o jogo. Sabemos da qualidade do adversário e que encontraremos dificuldades no jogo. Principalmente para nós que atuamos no setor defensivo, precisamos entrar concentrados para não dar oportunidades para o time deles', declarou.

O duelo contra o São Paulo, no Morumbi, é a chance do Fortaleza conquistar os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Jackson acredita que apesar da derrota na estreia da competição, o clube é forte candidato para brigar na parte de cima da tabela.

'Temos que pensar sempre em frente e, por isso, estamos focados apenas no jogo contra o São Paulo. Temos condições sim de brigar na parte de cima da tabela. A grande prova disso foi a campanha que fizemos no Campeonato Brasileiro do ano passado. É uma sequência difícil, uma competição muito competitiva, mas estamos preparados para os desafios'.