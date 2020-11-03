Zagueiro do CSA lamenta primeira lesão na carreira, mas vibra por não precisar de cirurgia

Crédito: Augusto Oliveira/CSA

Ir para o Departamento Médico pela primeira vez na carreira é sempre uma lástima para um atleta. E é este o momento em que Ignácio, zagueiro do CSA, está agora. O atleta teve uma fissura no quinto metatarso do pé esquerdo em um treinamento em São Paulo. Entretanto, para alívio, o atleta não precisará passar por cirurgia.'Primeira vez que estou passando por isso. Nunca tinha tido nenhuma lesão em toda minha carreira. Então essa mudança de rotina é nova para mim. Mas agora é focar na recuperação para voltar o mais rápido possível e ajudar meus companheiros a buscar os nossos objetivos. Graças a Deus, não precisarei realizar nenhuma cirurgia', declarou.

Ignácio chegou à equipe há pouco mais de um mês, no dia 1º de outubro, para repor lacunas deixadas no setor e fez dois jogos com o manto branco e azul. O atleta também elogiou a receptividade de todos no clube.

'Me sinto honrado de fazer parte de um clube tão tradicional como o CSA, que tem uma torcida muito apaixonada e carinhosa. Todos me receberam muito bem desde que cheguei e isso facilita bastante para desempenharmos o nosso melhor. Só tenho que agradecer a confiança depositada em mim, por parte da diretoria, do professor Mozart e de todos meus companheiros. Tenho certeza que estamos no caminho certo, com muita humildade, dedicação, vamos buscar nossos objetivos', afirmou.