Zagueiro do Criciúma, Gustavo Brandão interessa ao Ceará

Apesar de ter reforçado o plantel no miolo defensivo com a chegada de Lucas Ribeiro, o Ceará parece seguir envolvido no mercado de transferências para contratações no setor.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informação apurada pelo Futebol Latino, o clube de Porangabussu tem interesse na contratação de Gustavo Brandão, zagueiro do Criciúma que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela equipe de Santa Catarina.

Apesar da equipe não ter se classificado para o mata-mata da principal competição de base do país, o desempenho de Gustavo como titular nos três compromissos da primeira fase (sendo que, diante do Comercial, foi eleito o melhor em campo) chamou a atenção do mercado.

Tanto é que, além do Vozão, existem outras equipes de Série A do Campeonato Brasileiro observando a situação do atleta de 19 anos de idade que está em reta final de contrato com o Criciúma. Além desses clubes, a Ferroviária também estaria no páreo pela contratação.

Na base do clube catarinense desde 2019, o atleta que aguarda qual será a definição sobre seu futuro integra o elenco profissional do Criciúma na preparação para o Campeonato Catarinense da segunda divisão, previsto para começar somente no mês de maio.