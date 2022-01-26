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futebol

Zagueiro do Criciúma, Gustavo Brandão interessa ao Ceará

Jogador esteve na campanha do clube catarinense na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 15:30
Apesar de ter reforçado o plantel no miolo defensivo com a chegada de Lucas Ribeiro, o Ceará parece seguir envolvido no mercado de transferências para contratações no setor.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informação apurada pelo Futebol Latino, o clube de Porangabussu tem interesse na contratação de Gustavo Brandão, zagueiro do Criciúma que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela equipe de Santa Catarina.
Apesar da equipe não ter se classificado para o mata-mata da principal competição de base do país, o desempenho de Gustavo como titular nos três compromissos da primeira fase (sendo que, diante do Comercial, foi eleito o melhor em campo) chamou a atenção do mercado.
Tanto é que, além do Vozão, existem outras equipes de Série A do Campeonato Brasileiro observando a situação do atleta de 19 anos de idade que está em reta final de contrato com o Criciúma. Além desses clubes, a Ferroviária também estaria no páreo pela contratação.
Na base do clube catarinense desde 2019, o atleta que aguarda qual será a definição sobre seu futuro integra o elenco profissional do Criciúma na preparação para o Campeonato Catarinense da segunda divisão, previsto para começar somente no mês de maio.
Crédito: SilasdeBona

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