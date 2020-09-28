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futebol

Zagueiro do Criciúma espera jogo duro fora de casa contra o Tombense

Carlos Alexandre, que foi titular em todos os jogos da equipe na Série C, comentou sobre a expectativa para o duelo diante da equipe mineira, vice-campeã estadual...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:47

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 19:47
Crédito: Celso Luz/Criciúma EC
A disputa da série C do Campeonato Brasileiro permanece muito acirrada. O Criciúma que não vencia há três jogos, venceu o São José na última sexta-feira e voltou para o G4 da competição. Além de vencer, a defesa do Tigre não levou gol, fato que foi comemorado pelo zagueiro Carlos Alexandre, que foi titular em todos os jogos da equipe na competição.
- Feliz em não levar gol. Estamos buscando um equilíbrio na equipe, partidas anteriores vínhamos sempre marcando gols, jogando bem ofensivamente e acabava o time se expondo bastante. Devemos manter a mesma postura do jogo passado a marcação forte começando lá na frente com os atacantes - afirmou o jogador.
O Criciúma não tem muito tempo para comemorar. Na próxima quarta-feira(30), a equipe do técnico Roberto Cavalo visita o Tombense, em partidaatrasada. Em caso de vitória, o Tigre assume a terceira colocação dogrupo B. Carlos Destacou a importância da partida.
- Jogo bastante importante. Vamos buscar nossa primeira fora de casa evamos a Tombos com esse pensamento, sabendo das dificuldades queiremos encontrar, pois a série C se encontra muito nivelada. Temos quemanter o foco e concentração para buscar o resultado positivo emTombos - concluiu.

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