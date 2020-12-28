Zagueiro do Concórdia acredita no bom do trabalho de Emerson Cris e na evolução da equipe

Crédito: Divulgação/Concórdia

O Concórdia já está com a cabeça em 2021. Garantido na elite do futebol catarinense em 2021, o clube terá, antes, a disputa da Copa SC. Gabriel Peres, de 23 anos, zagueiro e um dos destaques da equipe comandada por Emerson Cris, acredita que o clube teve um ano produtivo.

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- Se levarmos em conta desde o ano passado, conseguimos o acesso em um momento histórico e atípico. Posso afirmar que foi um ano produtivo, levamos o Concórdia a elite do futebol catarinense e ao mesmo tempo nos mantivemos na primeira divisão - contou o zagueiro.

Gabriel já olha para a próxima temporada com otimismo. O jogador crê no Concórdia ainda mais forte para a disputa da Copa Santa Catarina, que vai de 10 de janeiro até 7 de fevereiro. Peres confia na evolução da equipe e acredita na sequência do trabalho do técnico Emerson Cris.

- O Concórdia entra pra Copa SC visando ser campeão, entrar no cenário nacional no ano que vem, abrindo portas e evoluindo a cada ano para que o clube possa crescer cada vez mais. O trabalho do professor junto com o de todo o grupo podem levar a gente longe. Os dois últimos jogos contra o Atlético Tubarão mostraram isso - completou o atleta.