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Zagueiro do Concórdia acredita no bom do trabalho de Emerson Cris e na evolução da equipe

Gabriel Peres confia na força do time na disputa da Copa SC, que acontece em janeiro. Logo em seguida, disputará a elite do futebol catarinense no campeonato estadual de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 18:56

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:56

Crédito: Divulgação/Concórdia
O Concórdia já está com a cabeça em 2021. Garantido na elite do futebol catarinense em 2021, o clube terá, antes, a disputa da Copa SC. Gabriel Peres, de 23 anos, zagueiro e um dos destaques da equipe comandada por Emerson Cris, acredita que o clube teve um ano produtivo.
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- Se levarmos em conta desde o ano passado, conseguimos o acesso em um momento histórico e atípico. Posso afirmar que foi um ano produtivo, levamos o Concórdia a elite do futebol catarinense e ao mesmo tempo nos mantivemos na primeira divisão - contou o zagueiro.
Gabriel já olha para a próxima temporada com otimismo. O jogador crê no Concórdia ainda mais forte para a disputa da Copa Santa Catarina, que vai de 10 de janeiro até 7 de fevereiro. Peres confia na evolução da equipe e acredita na sequência do trabalho do técnico Emerson Cris.
- O Concórdia entra pra Copa SC visando ser campeão, entrar no cenário nacional no ano que vem, abrindo portas e evoluindo a cada ano para que o clube possa crescer cada vez mais. O trabalho do professor junto com o de todo o grupo podem levar a gente longe. Os dois últimos jogos contra o Atlético Tubarão mostraram isso - completou o atleta.
Focado nos desafios do Concórdia, Gabriel, que tem contrato com o clube catarinense até 2022, é monitorado por algumas equipes do Brasil e do exterior. Sondagens de clubes das Série A e B, além do futebol europeu, já fizeram sondagens aos seus representantes, a TAC11 Sports.

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