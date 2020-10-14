Zagueiro do Chelsea mostra empolgação com Thiago Silva

Crédito: Thiago Silva já participou de dois jogos pelo Campeonato Inglês (Catherine Ivill/AFP

Em entrevista ao site oficial do Chelsea, o zagueiro Zouma elogiou a chegada de Thiago Silva no clube nesta temporada. O francês elogiou a qualidade do companheiro e revelou que o veterano de 36 anos ajuda os mais jovens com conselhos. O brasileiro assinou contrato por um ano com a equipe londrina.

- Assim que ele entrou pela porta, ele deu conselhos aos jogadores ao seu redor, ele é muito bom com as pessoas e é possível ver as habilidades de liderança que ele possui. Estou muito animado para trabalhar com Thiago, mas não sou o único, muitos garotos no Chelsea sentem a mesma coisa. Todos estamos empolgados para jogar e aprender com ele.