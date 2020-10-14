Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro do Chelsea mostra empolgação com Thiago Silva

Zouma rasgou elogios para zagueiro brasileiro, disse que veterano tem grande capacidade de liderança e que quer aprender muito jogando ao lado do defensor de 36 anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 11:32

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 11:32

Crédito: Thiago Silva já participou de dois jogos pelo Campeonato Inglês (Catherine Ivill/AFP
Em entrevista ao site oficial do Chelsea, o zagueiro Zouma elogiou a chegada de Thiago Silva no clube nesta temporada. O francês elogiou a qualidade do companheiro e revelou que o veterano de 36 anos ajuda os mais jovens com conselhos. O brasileiro assinou contrato por um ano com a equipe londrina.
- Assim que ele entrou pela porta, ele deu conselhos aos jogadores ao seu redor, ele é muito bom com as pessoas e é possível ver as habilidades de liderança que ele possui. Estou muito animado para trabalhar com Thiago, mas não sou o único, muitos garotos no Chelsea sentem a mesma coisa. Todos estamos empolgados para jogar e aprender com ele.
Thiago Silva foi mais uma de diversas contratações dos Blues nesta temporada e chegou para reforçar o frágil setor defensivo do time de Frank Lampard na última temporada. Após oito anos defendendo a camisa do Paris Saint-Germain, o brasileiro está em sua primeira passagem pelo futebol inglês e já participou de dois confrontos da Premier League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; saiba o motivo
Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos
Imagem de destaque
Lua Minguante: veja o que cada signo deve desapegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados