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futebol

Zagueiro do Chelsea lamenta possível saída de Willian para o Arsenal

Rudiger lembrou de quando chegou no clube londrino, em 2017, e na importância do brasileiro em sua adaptação e compara saída de Willian com a de Hazard para o Real...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 10:51

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 10:51

Crédito: Willian parece próximo de saída do Chelsea (AFP
O zagueiro Antonio Rudiger lamentou a possível saída de Willian do Chelsea após sete anos no clube e lembrou como o brasileiro foi importante na sua chegada em 2017. O meia-atacante recusou nova proposta de contrato por duas temporadas e há rumores fortes de que o camisa 22 pode estar se transferindo para o Arsenal.- Desde o primeiro dia no Chelsea, ele e David Luiz me ajudaram nos primeiros meses no Chelsea, porque não é fácil. Ele é uma grande pessoa e um excelente jogador. Ele é calmo, humilde e será triste se não o encontrarmos como colegas de time. Ele não é o tipo de jogador que fala muito.
O alemão acredita que a perda de Willian pode ser compara a saída de Hazard para o Real Madrid por conta do desequilíbrio que causa durante as partidas. O atleta queria renovar por três temporadas, mas o Chelsea só ofereceu duas e a saída é cada vez mais provável.

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