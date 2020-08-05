Zagueiro do Chelsea lamenta possível saída de Willian para o Arsenal

O zagueiro Antonio Rudiger lamentou a possível saída de Willian do Chelsea após sete anos no clube e lembrou como o brasileiro foi importante na sua chegada em 2017. O meia-atacante recusou nova proposta de contrato por duas temporadas e há rumores fortes de que o camisa 22 pode estar se transferindo para o Arsenal.- Desde o primeiro dia no Chelsea, ele e David Luiz me ajudaram nos primeiros meses no Chelsea, porque não é fácil. Ele é uma grande pessoa e um excelente jogador. Ele é calmo, humilde e será triste se não o encontrarmos como colegas de time. Ele não é o tipo de jogador que fala muito.