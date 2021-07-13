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Zagueiro do Caxias fala do pacto do elenco na Série D do Brasileirão: 'Queremos o acesso'

Lucas Rocha e o clube grená entram em campo neste domingo pela 8ª rodada da Série D...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 20:17

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 20:17
Crédito: Divulgação/Caxias
O Caxias se prepara para enfrentar a reta final da primeira fase da Série D. O clube, que é terceiro colocado do grupo A8 da competição, joga em casa, neste final de semana, contra um adversário direto, o quarto colocado Marcílio Dias. Para manter a regularidade jogando em Caxias do Sul - são duas vitórias em duas partidas -, o clube grená conta com o reforço do zagueiro Lucas Rocha, de 26 anos, que chegou ao clube no começo de junhoTABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D-2021 clicando aqui
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- O objetivo desse grupo é estar lá em cima brigando para se classificar bem na competição. A meta é buscar o acesso para a Série C. O Caxias é um clube gigante - declarou o zagueiro.
Anunciado em 5 de junho para a disputa da competição, Lucas estreou com a camisa grená no último sábado, na derrota de 2 a 0 para o Joinville. Na oportunidade, o camisa 14 entrou no segundo tempo para recompor o sistema defensivo, após expulsão do zagueiro Henrique na primeira etapa da partida.
- Foi um jogo difícil para uma estreia. Apesar disso, me senti bem. Já estou 100% para o andamento da competição. Trabalhamos forte todos os dias para entrar e corresponder - disse Lucas.
Terceiro lugar do grupo A8, o Caxias faz confronto direto contra o Marcílio Dias, neste domingo, às 15h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 7ª rodada da 1ª fase da Série D, com transmissão do Eleven Sports.

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