Zagueiro do Benfica não dá atenção para declaração do técnico do Porto

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Rúben Dias, zagueiro de Benfica, não quis comentar sobre as declarações do técnico do Porto, Sérgio Conceição, que disse que o time dos Dragões era o mais competitivo no país. Na véspera da Taça de Portugal, que será jogada neste sábado, às 16h10 (horário de Brasília), o defensor disse não pensar no que já aconteceu.

- Não vou comentar as afirmações, sinceramente não tive sequer a atenção para me importar com essas observações. O Porto ganhou o campeonato, ponto final. Vamos jogar a Taça, vamos ver quem ganha.