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Zagueiro do Benfica não dá atenção para declaração do técnico do Porto

Rúben Dias afirmou que não pensa no que aconteceu e está focado na final da Taça de Portugal. Sérgio Conceição havia dito que Porto era time mais competitivo em Portugal...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 10:43

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 10:43
Crédito: AFP
Rúben Dias, zagueiro de Benfica, não quis comentar sobre as declarações do técnico do Porto, Sérgio Conceição, que disse que o time dos Dragões era o mais competitivo no país. Na véspera da Taça de Portugal, que será jogada neste sábado, às 16h10 (horário de Brasília), o defensor disse não pensar no que já aconteceu.
- Não vou comentar as afirmações, sinceramente não tive sequer a atenção para me importar com essas observações. O Porto ganhou o campeonato, ponto final. Vamos jogar a Taça, vamos ver quem ganha.
Na atual temporada, o Porto venceu o Benfica nos dois jogos do Campeonato Português, mas o histórico de finais entre os clubes na Taça de Portugal pesa a favor da equipe da Luz. A final deve ser observada de perto pelo novo técnico dos Encarnados, Jorge Jesus, e as Águias estão invictas desde a demissão de Bruno Lage.

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