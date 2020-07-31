Zagueiro do Benfica não dá atenção para declaração do técnico do Porto

Rúben Dias, zagueiro de Benfica, não quis comentar sobre as declarações do técnico do Porto, Sérgio Conceição, que disse que o time dos Dragões era o mais competitivo no país. Na véspera da Taça de Portugal, que será jogada neste sábado, às 16h10 (horário de Brasília), o defensor disse não pensar no que já aconteceu.
- Não vou comentar as afirmações, sinceramente não tive sequer a atenção para me importar com essas observações. O Porto ganhou o campeonato, ponto final. Vamos jogar a Taça, vamos ver quem ganha.
Na atual temporada, o Porto venceu o Benfica nos dois jogos do Campeonato Português, mas o histórico de finais entre os clubes na Taça de Portugal pesa a favor da equipe da Luz. A final deve ser observada de perto pelo novo técnico dos Encarnados, Jorge Jesus, e as Águias estão invictas desde a demissão de Bruno Lage.