Zagueiro do Barça elogia pré-temporada e acredita em doblete

O zagueiro Lenglet está entusiasmado para buscar buscar o doblete, título do Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, com o Barcelona. Em entrevista por videoconferência com o “Mundo Deportivo”, o francês também elogiou a pré-temporada que está sendo feita e disse até que essa está sendo melhor do que as que são realizadas entre duas épocas.
- Levamos alguns meses parados e isso foi bom para jogadores que não têm férias. Trabalhamos duro para voltar em um ótimo nível físico. Durante toda a pré-temporada de verão temos muitas viagens que agora não temos. As viagens cansam muito. Este tipo de pré-temporada é melhor porque são menos viagens, mais treinos e isso pode nos ajudar.
Em seu segundo ano no clube, o defensor espera conquistar uma Liga dos Campeões que os culés não vencem há cinco anos.
- O Campeonato Espanhol, embora a gente tenha dois pontos de vantagem, é uma nova competição. Na Liga dos Campeões, se forem partidas únicas, estaremos a 15 jogos de um doblete. Há muito trabalho, mas é uma oportunidade única e temos que trabalhar o melhor possível para conseguir os dois títulos.
Aos 24 anos, Lenglet tem sido usado na equipe titular na maior parte dos jogos, embora com a chegada de Quique Setién, o francês tenha ficado de fora do clássico contra o Real Madrid e o jogo de ida da Liga dos Campeões contra o Napoli. O defensor também não enfrenta o Mallorca neste sábado por suspensão, mas espera recuperar o espaço.E MAIS:Real Madrid pergunta a Inter de Milão sobre preço de SkriniarJornalista diz que futuro de Camavinga será no Real MadridGriezmann revela que quer ter protagonismo no elenco do BarçaCampeonato Português: Famalicão vence o Gil Vicente fora de casa E MAIS: