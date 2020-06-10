Zagueiro do Barça elogia pré-temporada e acredita em doblete

Crédito: Lenglet busca recuperar espaço no time titular do Barcelona após paralisação (Divulgação

O zagueiro Lenglet está entusiasmado para buscar buscar o doblete, título do Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, com o Barcelona. Em entrevista por videoconferência com o “Mundo Deportivo”, o francês também elogiou a pré-temporada que está sendo feita e disse até que essa está sendo melhor do que as que são realizadas entre duas épocas.

- Levamos alguns meses parados e isso foi bom para jogadores que não têm férias. Trabalhamos duro para voltar em um ótimo nível físico. Durante toda a pré-temporada de verão temos muitas viagens que agora não temos. As viagens cansam muito. Este tipo de pré-temporada é melhor porque são menos viagens, mais treinos e isso pode nos ajudar.

Em seu segundo ano no clube, o defensor espera conquistar uma Liga dos Campeões que os culés não vencem há cinco anos.

- O Campeonato Espanhol, embora a gente tenha dois pontos de vantagem, é uma nova competição. Na Liga dos Campeões, se forem partidas únicas, estaremos a 15 jogos de um doblete. Há muito trabalho, mas é uma oportunidade única e temos que trabalhar o melhor possível para conseguir os dois títulos.