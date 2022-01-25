Zagueiro do Azuriz projeta reencontro contra o Paraná

Depois de vestir a camisa do Paraná no ano passado na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Vinicius Guarapuava vai reencontrar o time paranista na condição de adversário. De volta ao Azuriz, o defensor projetou o duelo contra o Tricolor na próxima quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Vila Capanema, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense.Agora é possível ver as notícias do LANCE! também no TikTok!- Voltar a jogar na Vila Capanema, hoje como adversário, é um sentimento de muita admiração e respeito que tenho pelo clube. Depois que joguei a Série C para eles, conheci mais a história do Paraná e hoje volto ali com muito mais admiração e respeito pelo clube - apontou o defensor.

O Azuriz estreou no Campeonato Paranaense com um empate. No último domingo (23), o time de Pato Branco empatou sem gols diante do Independente São Joseense, fora de casa. Para Guarapuava, um ponto importante e que dá mais confiança para o duelo contra o Paraná.

- Foi um empate muito importante na estreia. Foi um jogo muito difícil, mas um ponto muito importante, até porque jogamos em um gramado sintético, local em que eles treinam todos os dias. A bola quica muito e dá uma vantagem para eles. Então, a gente tem que valorizar esse empate, já que nos dá mais confiança para a segunda rodada - finalizou Vinicius.

Esta é a segunda passagem do atleta pelo Azuriz. No ano passado, quando o time de Pato Branco chegou às quartas de final do Campeonato Paranaense, o defensor foi destaque e titular em 13 partidas do Estadual. Já no Paraná Clube, na Série C, fez 11 jogos e marcou dois gols na campanha onde a equipe da capital acabou rebaixada para a quarta divisão nacional.