Zagueiro do Avaí, Raul Sudati projeta confronto pelo mata-mata da Copinha

Se classificando em primeiro na sua chave pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Avaí tem seu confronto na próxima fase da competição (a primeira de caráter eliminatório) diante da Portuguesa, na próxima quinta-feira (13).Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramCom uma goleada de 9 a 0 na primeira rodada e dois empates nos jogos seguintes, o Leão da Ilha chega com moral para o confronto diante da equipe paulista. Todavia, mesmo com a invencibilidade, o zagueiro Raul Sudati reconhece que há pontos a serem melhorados.

- Gostaríamos de ter ganhado todas as partidas, sabemos que o importante era passar em primeiro do grupo e o nosso objetivo foi alcançado, claro que precisamos melhorar em muitas coisas, erros que cometemos na primeira fase não podemos cometer no mata mata, qualquer erro pode colocar nossa classificação em risco – disse o defensor.

Enquanto o time catarinense chega sem ter perdido, a Portuguesa se classificou na segunda posição do seu grupo, ficando atrás do Internacional. Foram quatro pontos para a Lusa nos três jogos da fase de grupos.

- Respeitamos muito o time da Portuguesa, sabemos da qualidade do time deles, mas estamos todos muito confiantes nessa classificação, espero que o time se comporte bem e saiamos classificados, nossa torcida e esse grupo merecem a classificação – contou Raul.

Por ter se classificado na primeira posição, o Avaí seguirá na sua sede, em Guarulhos, algo com um importante benefício logístico por conta dos jogos em sequência que o calendário da competição impõe:

- Como a Copinha é um campeonato com bastante jogos em um intervalo curto de dia, sabemos que qualquer descanso seja uma vantagem, já estamos acostumados por jogar três partidas no campo que não oferece muitas condições, acredito que não ter o desgaste da viagem possa ser um trunfo a nosso favor, mas sempre respeitando o adversário.