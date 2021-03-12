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Zagueiro Diego Costa, do São Paulo, testa positivo para Covid-19

Nesta semana, o também defensor Léo teve seu exame do novo coronavírus confirmado. O jogador está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 13:43
Crédito: Miguel Schincariol / sopaulofc.net
O São Paulo anunciou na tarde desta sexta-feira (12), que o zagueiro Diego Costa testou positivo para a Covid-19. O jogador está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
Desta forma, ele será desfalque diante do Novorizontino, no próximo sábado (13), às 16h30, em Novo Horizonte. Será o segundo desfalque do Tricolor por conta do vírus, já que o também defensor Léo testou positivo para a doença na última quarta-feira (10).
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O zagueiro Diego Costa testou positivo para COVID-19 em exames realizados para o duelo com o Grêmio Novorizontino. O jogador está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico - escreveu o clube nas redes sociais. Por conta do agravamento da pandemia no Estado de São Paulo, o Governo Estadual decidiu paralisar o Campeonato Paulista do dia 15 ao dia 30 de março. Os jogos deste fim de semana estão mantidos.
Vale ressaltar que o Tricolor vem sendo um clube modelo com relação a proteção contra a Covid-19. Somente o zagueiro Léo, os volantes Tchê Tchê e Hernanes e o atacante Toró, haviam sido infectados com a doença desde o começo da pandemia.
O São Paulo vem em boa fase no começo do Paulistão. Até o momento, o Tricolor tem sete pontos conquistados, com duas vitórias (Inter de Limeira e Santos) e um empate (Botafogo-SP). O time está na liderança do Grupo B, com sete pontos, empatado com a Ferroviária.

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