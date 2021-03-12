Zagueiro Diego Costa, do São Paulo, testa positivo para Covid-19

Crédito: Miguel Schincariol / sopaulofc.net

O São Paulo anunciou na tarde desta sexta-feira (12), que o zagueiro Diego Costa testou positivo para a Covid-19. O jogador está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico.

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Desta forma, ele será desfalque diante do Novorizontino, no próximo sábado (13), às 16h30, em Novo Horizonte. Será o segundo desfalque do Tricolor por conta do vírus, já que o também defensor Léo testou positivo para a doença na última quarta-feira (10).

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O zagueiro Diego Costa testou positivo para COVID-19 em exames realizados para o duelo com o Grêmio Novorizontino. O jogador está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico - escreveu o clube nas redes sociais. Por conta do agravamento da pandemia no Estado de São Paulo, o Governo Estadual decidiu paralisar o Campeonato Paulista do dia 15 ao dia 30 de março. Os jogos deste fim de semana estão mantidos.

Vale ressaltar que o Tricolor vem sendo um clube modelo com relação a proteção contra a Covid-19. Somente o zagueiro Léo, os volantes Tchê Tchê e Hernanes e o atacante Toró, haviam sido infectados com a doença desde o começo da pandemia.