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futebol

Zagueiro Diego Carlos, destaque do Sevilla, é observado pelo Arsenal

Defensor brasileiro chegou ao clube no início da temporada e rapidamente se tornou titular. Jogador é cotado para ser convocado por Tite para as Eliminatórias...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 14:42

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 14:42

Crédito: Divulgação / Sevilla
O Arsenal está em busca de um zagueiro no mercado de transferências e o nome escolhido pode ser o de um brasileiro. De acordo com informações do jornal "The Telegraph", os Gunners estão analisando a contratação de Diego Carlos, do Sevilla.Na janela de inverno, o clube londrino chegou a sonhar com o zagueiro Dayot Upamecano, do RB Leipzig, mas as negociações não avançaram. Após a recusa do francês, o time de Arteta contratou o espanhol Pablo Marí, ex-Flamengo. No entanto, depois da volta do futebol pós-paralisação por conta da Covid-19, o defensor sofreu grave lesão e não tem previsão de volta.
Diego Carlos foi um dos nomes que mais se destacou no clube da Andaluzia na temporada e ainda tem a oportunidade de conquistar o título da Liga Europa, que volta na próxima quarta-feira.
Aos 27 anos, o brasileiro chegou ao time espanhol em julho do ano passado e fez 41 partidas pelos Alvirrubros. Seu contrato é válido até junho de 2024.

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