Zagueiro Diego Carlos, destaque do Sevilla, é observado pelo Arsenal

O Arsenal está em busca de um zagueiro no mercado de transferências e o nome escolhido pode ser o de um brasileiro. De acordo com informações do jornal "The Telegraph", os Gunners estão analisando a contratação de Diego Carlos, do Sevilla.Na janela de inverno, o clube londrino chegou a sonhar com o zagueiro Dayot Upamecano, do RB Leipzig, mas as negociações não avançaram. Após a recusa do francês, o time de Arteta contratou o espanhol Pablo Marí, ex-Flamengo. No entanto, depois da volta do futebol pós-paralisação por conta da Covid-19, o defensor sofreu grave lesão e não tem previsão de volta.