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futebol

Zagueiro de Gibraltar provoca Haaland: 'Esperava mais dele'

Gibraltar sofreu derrota por 3 a 0 para a Noruega na primeira rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, mas atacante do Dortmund não marcou gol...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 13:00
Crédito: AFP
O zagueiro Aymen Mouelhi, de Gibraltar, provocou o atacante Haaland após a vitória da Noruega por 3 a 0 na estreia das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Em entrevista à rádio "Onda Cero", o defensor ficou feliz por não ter deixado o centroavante marcar nenhum gol apesar de ter saído derrotado em campo e disse que não quis perturbá-lo após o confronto para pedir sua camisa.- Esperava mais dele. Haaland está no topo. Quando você enfrenta atletas assim, tem que se preparar muito. Meu objetivo era não dar espaço a ele em nenhum momento. Eles foram embora rapidamente do campo. E eu não ia ficar perseguindo ele por mais tempo.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Europa
Apesar de não ter marcado gol pela Noruega, Haaland é um dos principais atacantes do futebol mundial. Na atual temporada, o camisa nove do Dortmund já anotou 33 gols em apenas 31 partidas e está vivo na disputa pela Chuteira de Ouro.

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