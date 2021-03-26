Zagueiro de Gibraltar provoca Haaland: 'Esperava mais dele'

O zagueiro Aymen Mouelhi, de Gibraltar, provocou o atacante Haaland após a vitória da Noruega por 3 a 0 na estreia das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Em entrevista à rádio "Onda Cero", o defensor ficou feliz por não ter deixado o centroavante marcar nenhum gol apesar de ter saído derrotado em campo e disse que não quis perturbá-lo após o confronto para pedir sua camisa.- Esperava mais dele. Haaland está no topo. Quando você enfrenta atletas assim, tem que se preparar muito. Meu objetivo era não dar espaço a ele em nenhum momento. Eles foram embora rapidamente do campo. E eu não ia ficar perseguindo ele por mais tempo.