Zagueiro Dante confia na recuperação do Macaé no Campeonato Carioca

Crédito: Divulgação

Apesar do início ruim do Macaé no Campeonato Carioca, com o time ocupando a lanterna da competição, o zagueiro Dante vem tendo boas atuações e conseguindo se destacar nas últimas rodadas. Ele foi indicado como o melhor em campo em duas oportunidades.

Para a partida desta quarta-feira, contra o Vasco, em São Januário, Dante aposta em uma atuação segura para conquistar a primeira vitória no Estadual.

- Precisamos pontuar o mais rapidamente possível. O Macaé está na lanterna, mas não estamos jogando mal. Vamos para essa partida contra o Vasco com o foco total para vencer, mesmo jogando fora de casa. Queremos esses três pontos para sairmos da lanterna e podermos respirar no Carioca - disse Dante.