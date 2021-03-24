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futebol

Zagueiro Dante confia na recuperação do Macaé no Campeonato Carioca

Defensor confia em bom resultado diante do Vasco, nesta quarta-feira...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 16:04
Crédito: Divulgação
Apesar do início ruim do Macaé no Campeonato Carioca, com o time ocupando a lanterna da competição, o zagueiro Dante vem tendo boas atuações e conseguindo se destacar nas últimas rodadas. Ele foi indicado como o melhor em campo em duas oportunidades.
Para a partida desta quarta-feira, contra o Vasco, em São Januário, Dante aposta em uma atuação segura para conquistar a primeira vitória no Estadual.
- Precisamos pontuar o mais rapidamente possível. O Macaé está na lanterna, mas não estamos jogando mal. Vamos para essa partida contra o Vasco com o foco total para vencer, mesmo jogando fora de casa. Queremos esses três pontos para sairmos da lanterna e podermos respirar no Carioca - disse Dante.
Depois do jogo contra o Vasco, o Macaé vai ter pela frente a Portuguesa, na Ilha do Governador.

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