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Zagueiro da seleção holandesa admite receio de cometer entradas em Eriksen, que voltou à Dinamarca em amistoso: 'Tive calafrios

De Ligt, da Juventus teve medo de causar danos ao camisa 10 dinamarquês...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 16:31

Publicado em 27 de Março de 2022 às 16:31

Após a vitória da Holanda sobre a Dinamarca em amistoso marcado pelo retorno de Christian Eriksen à seleção dinamarquesa, o zagueiro holandês Matthijs De Ligt, deu declarações surpreendentes. O jogador da Juventus disse ter sentido calafrios e receio de cometer entradas no meia adversário, que sofreu um ataque cardíaco em junho do ano passado.- Não é fácil dar uma entrada no Eriksen. Quando ele entrou em campo eu senti uns calafrios e confesso que em alguns lances algum receio. Foi preciso ignorar os meus instintos que me diziam para ter calma. É óbvio que temos que nos libertar desses sentimentos porque somos jogadores, mas também somos humanos - disse De Ligt.
O camisa 10 dinamarquês entrou em campo no início do 2° tempo e marcou o gol no seu primeiro chute. Logo após marcar o gol, Eriksen, que foi revelado pelo Ajax, foi aplaudido de pé pelos torcedores que lotaram o estádio do clube, que foi o palco do jogo. Até mesmo os adversários aplaudiram o dinamarquês.
+Eriksen comenta sobre sua volta à seleção da Dinamarca
Após o colapso na Euro, Eriksen teve que sair da Inter de Milão, onde foi campeão italiano, por conta de um desfibrilador implantado, o que é proibido pela liga do país. Ele chegou a treinar no Ajax, seu ex-clube, antes de acertar com o Brentford, da Inglaterra, seu time atual. No mês passado, ele voltou a jogar pelo time inglês.
Crédito: ZagueirodemostrourespeitoporEriken(Foto:JOHNTHYIS/AFP

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