Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro da seleção espanhola recusa oferta para jogar no Tottenham

Villarreal recebeu proposta do clube inglês por Pau Torres, mas defensor tem o interesse em permanecer no Submarino Amarelo nesta temporada...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 11:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 11:29
Crédito: Divulgação / Villarreal
Pau Torres, zagueiro do Villarreal e da seleção espanhola, recusou uma proposta para jogar no Tottenham, segundo a imprensa inglesa. O clube inglês ofereceu 55 milhoes de euros (R$ 340 milhões) ao Submarino Amarelo, mas a decisão final foi do defensor.As informações apontam que o atleta quer seguir atuando no Villarreal por mais uma temporada e estudar futuras propostas que possam aparecer em 2022. O jogador tem contrato com o time espanhol até 2024 e vive o melhor momento em sua carreira.
> Veja a tabela da Premier League
Na Inglaterra, as notícias apontam que os Spurs não devem desistir de Torres apesar da primeira negativa. O clube inglês deve insistir com a apresentação de novas propostas ao defensor até o fim da janela de transferências, que se encerra no próximo dia 31 de agosto.
Neste mercado, o Tottenham entrou em acordo com a Atalanta pela contratação do zagueiro Cristian Romero. A equipe de Nuno Espírito Santo quer montar um novo sistema defensivo após uma temporada decepcionante e com diversos problemas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados