Zagueiro da seleção espanhola recusa oferta para jogar no Tottenham

Crédito: Divulgação / Villarreal

Pau Torres, zagueiro do Villarreal e da seleção espanhola, recusou uma proposta para jogar no Tottenham, segundo a imprensa inglesa. O clube inglês ofereceu 55 milhoes de euros (R$ 340 milhões) ao Submarino Amarelo, mas a decisão final foi do defensor.As informações apontam que o atleta quer seguir atuando no Villarreal por mais uma temporada e estudar futuras propostas que possam aparecer em 2022. O jogador tem contrato com o time espanhol até 2024 e vive o melhor momento em sua carreira.

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Na Inglaterra, as notícias apontam que os Spurs não devem desistir de Torres apesar da primeira negativa. O clube inglês deve insistir com a apresentação de novas propostas ao defensor até o fim da janela de transferências, que se encerra no próximo dia 31 de agosto.