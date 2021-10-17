Zagueiro da Lazio, Luiz Felipe explica expulsão contra a Inter de Milão: 'Foi um ato inocente'

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Um dos grandes personagens do futebol europeu no fim de semana, o zagueiro Luiz Felipe, da Lazio, chamou atenção ao ser expulso após a vitória da Biancocelesti sobre a Inter de Milão, por 3 a 1, no último sábado. Em uma confusão com o atacante Joaquín Correra, o brasileiro levou vermelho e caiu no choro dentro de campo.Celebrando a vitória, Luiz Felipe pulou nas costas do atacante argentino, que até a última temporada era jogador da Lazio. Apesar de ser muito amigo do brasileiro, Correa não gostou da brincadeira e ficou revoltado, provocando grande confusão. O defensor, porém, disse que não teve a intenção de desrespeitar ninguém.

+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A

- É importante deixar claro que respeito, demais, a Internazionale ou qualquer outro clube. Somos todos profissionais, que estamos trabalhando em busca de nossos objetivos, e jamais faltaria ao respeito com outro companheiro de profissão. No final da partida, acabei pulando nas costas do Tucu (Joaquín Correa) porque ele é um dos grandes amigos que o futebol me deu. Nossas famílias são amigas e a gente sempre foi muito unido - disse Luiz Felipe, que completou:

- Ali, o que eu mais queria era dar um abraço nele e brincar sobre o resultado, pois a nossa amizade permite, só que me exaltei. Talvez, pensando melhor, não era o melhor momento e nem o local mais adequado. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido e deixo claro que eu não tentei, de maneira nenhuma, faltar ao respeito com ele, com outros atletas ou com a instituição Internazionale e seus apaixonados torcedores. Foi um ato inocente, de uma pessoa que tem um enorme carinho pelo Tucu - completou.

+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 20 finalistas do prêmio Golden Boy 2021