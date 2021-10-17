Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zagueiro da Lazio, Luiz Felipe explica expulsão contra a Inter de Milão: 'Foi um ato inocente'
futebol

Zagueiro da Lazio, Luiz Felipe explica expulsão contra a Inter de Milão: 'Foi um ato inocente'

Brasileiro pulou nas costas do argentino Joaquín Correa, que jogava na Lazio até a temporada passada e é seu amigo. Atacante da Inter não gostou e confusão foi iniciada...

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2021 às 15:15
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Um dos grandes personagens do futebol europeu no fim de semana, o zagueiro Luiz Felipe, da Lazio, chamou atenção ao ser expulso após a vitória da Biancocelesti sobre a Inter de Milão, por 3 a 1, no último sábado. Em uma confusão com o atacante Joaquín Correra, o brasileiro levou vermelho e caiu no choro dentro de campo.Celebrando a vitória, Luiz Felipe pulou nas costas do atacante argentino, que até a última temporada era jogador da Lazio. Apesar de ser muito amigo do brasileiro, Correa não gostou da brincadeira e ficou revoltado, provocando grande confusão. O defensor, porém, disse que não teve a intenção de desrespeitar ninguém.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
- É importante deixar claro que respeito, demais, a Internazionale ou qualquer outro clube. Somos todos profissionais, que estamos trabalhando em busca de nossos objetivos, e jamais faltaria ao respeito com outro companheiro de profissão. No final da partida, acabei pulando nas costas do Tucu (Joaquín Correa) porque ele é um dos grandes amigos que o futebol me deu. Nossas famílias são amigas e a gente sempre foi muito unido - disse Luiz Felipe, que completou:
- Ali, o que eu mais queria era dar um abraço nele e brincar sobre o resultado, pois a nossa amizade permite, só que me exaltei. Talvez, pensando melhor, não era o melhor momento e nem o local mais adequado. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido e deixo claro que eu não tentei, de maneira nenhuma, faltar ao respeito com ele, com outros atletas ou com a instituição Internazionale e seus apaixonados torcedores. Foi um ato inocente, de uma pessoa que tem um enorme carinho pelo Tucu - completou.
+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 20 finalistas do prêmio Golden Boy 2021
Após a partida, nas redes sociais, Luiz Felipe compartilhou algumas fotos com Joaquín Correa e pediu desculpas pelo ocorrido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados