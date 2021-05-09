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futebol

Zagueiro da Ferroviária, Xandão comenta expectativa para confronto contra o São Paulo

Atleta da locomotiva destaca 'jogo perfeito' para conseguir chegar nas semifinais do Campeonato Paulista 2021...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 19:49
Crédito: Divulgação / Ferroviária
Titular e um dos principais nomes da Ferroviária neste Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-Desportivo Aves, CRB, CSA e Bahia, falou sobre a importância do jogo contra o São Paulo nas finais do Paulistão. Segundo o jogador, essa partida tem tudo para ser muito equilibrada.- Não podemos errar diante de uma equipe como a do São Paulo. Temos que fazer um jogo perfeito do início ao fim para conquistarmos o objetivo, que é a vaga na fase seguinte da disputa. Vamos com os pés no chão e muito equilíbrio para chegarmos a essa importante meta - disse o zagueiro.
Ainda para o jogador, atuar em um Paulistão foi especial e não se arrepende de nenhuma escolha desde que chegou na Ferrinha.- O Paulistão foi muito bom para mim. Sem dúvida, foi a melhor decisão que tomei, ainda mais em um clube como a Ferroviária.

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