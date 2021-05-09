Zagueiro da Ferroviária, Xandão comenta expectativa para confronto contra o São Paulo

Titular e um dos principais nomes da Ferroviária neste Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-Desportivo Aves, CRB, CSA e Bahia, falou sobre a importância do jogo contra o São Paulo nas finais do Paulistão. Segundo o jogador, essa partida tem tudo para ser muito equilibrada.- Não podemos errar diante de uma equipe como a do São Paulo. Temos que fazer um jogo perfeito do início ao fim para conquistarmos o objetivo, que é a vaga na fase seguinte da disputa. Vamos com os pés no chão e muito equilíbrio para chegarmos a essa importante meta - disse o zagueiro.