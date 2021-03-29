Zagueiro da base do São Paulo comemora treino com o profissional

Crédito: Reprodução/ Twitter SaoPauloFC

O treino do São Paulo no último sábado teve a presença dos atletas do Sub-20 que participaram do treino com os profissionais. Um dos jovens foi o zagueiro Pedro Lucas, que veio do Sport.

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O defensor utilizou as redes sociais para comemorar a experiência. Ele é considerado uma das principais promessas da base são-paulina e já vestiu as camisas 3 e 4 da equipe do Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite. Lute. Conquiste. E acima de tudo, seja feliz - escreveu o jogador, em foto disputando bola com o atacante Pablo durante o treinamento. Este tipo de atividade busca trazer benefícios para ambas as categorias, mantendo o ritmo de jogo dos atletas do profissional, que não jogam desde o último dia 13, e proporcionar um desafio ainda mais exigente para os jogadores das categorias de base.