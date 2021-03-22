Zagueiro comemora classificação para a final da Copa da Turquia: 'Agora é a hora'

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Próximo da reta final de temporada na Europa, as competições nacionais começaram a ser definidas. A Copa da Turquia conheceu seus dois finalistas na última semana, e a grande decisão será disputada entre o Besiktas e o Antalyaspor.

Esta será a segunda na qual o Antalyaspor irá disputar, e o brasileiro Naldo, titular da equipe desde o início da temporada, comemorou a classificação e a chance de escrever o nome na história do clube turco. - Feliz demais por essa chance de disputar um título. Temos a oportunidade de marcar nosso nome no Antalyaspor e vamos com tudo em busca desta taça. Agora é a hora - disse Naldo, após eliminar o Alanyaspor na semifinal.

- Sabíamos que seria um jogo difícil, mas temos jogadores experientes e acredito que isso foi fundamental para irmos à final. Agora teremos um grande jogo pela frente, contra um adversário de muita tradição e de muita história. Feliz pela vaga e o momento agora é de foco para darmos o nosso melhor neste jogo, que pode ser importantíssimo para o clube e para nós jogadores - finalizou Naldo.