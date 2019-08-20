Zagueiro capixaba participou de movimento dos jogadores do Figueirense

A nota, assinada pelos "Atletas Profissionais do Figueirense Futebol Clube", data de dois dias atrás e pedia que a diretoria quitasse os salários dos jogadores e funcionários até hoje (20), data da partida contra o Cuiabá. O não cumprimento da exigência ocasionaria no W.O. e, assim, os atletas não entraram em campo.