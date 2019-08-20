Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise

Zagueiro capixaba participou de movimento dos jogadores do Figueirense

Jogadores do Figueira se recusaram a entrar em campo após não receberem salários e time perdeu por W.O. para o Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 16:52
Zagueiro capixaba Alemão chegou ao Figueirense neste ano para a disputa da Série B Crédito: Matheus Dias/FFC
A partida entre Figueirense e Cuiabá, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B entrou para a história. O jogo foi cancelado e a equipe catarinense perdeu por W.O. pois seus jogadores se recusaram a entrar em campo. O motivo foram os salários atrasados.
O Figueira vive uma grave crise financeira. Desde a partida contra a Ponte Preta, na última rodada, isso ficou escancarado. Após a derrota por 1 a 0 em casa, os jogadores se recusaram a treinar durante a semana seguinte ao jogo. Após a agravação da crise, alguns atletas se pronunciaram em nota nas redes sociais. Um deles foi o zagueiro Alemão, nascido em Vila Velha e que chegou na equipe de Santa Catarina neste ano.
A nota, assinada pelos "Atletas Profissionais do Figueirense Futebol Clube", data de dois dias atrás e pedia que a diretoria quitasse os salários dos jogadores e funcionários até hoje (20), data da partida contra o Cuiabá. O não cumprimento da exigência ocasionaria no W.O. e, assim, os atletas não entraram em campo.
Confira abaixo a nota publicada nas redes sociais do zagueiro
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados