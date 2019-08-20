Zagueiro capixaba participou de movimento dos jogadores do Figueirense

A partida entre Figueirense e Cuiabá, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B entrou para a história. O jogo foi cancelado e a equipe catarinense perdeu por W.O. pois seus jogadores se recusaram a entrar em campo. O motivo foram os salários atrasados.
O Figueira vive uma grave crise financeira. Desde a partida contra a Ponte Preta, na última rodada, isso ficou escancarado. Após a derrota por 1 a 0 em casa, os jogadores se recusaram a treinar durante a semana seguinte ao jogo. Após a agravação da crise, alguns atletas se pronunciaram em nota nas redes sociais. Um deles foi o zagueiro Alemão, nascido em Vila Velha e que chegou na equipe de Santa Catarina neste ano.
A nota, assinada pelos "Atletas Profissionais do Figueirense Futebol Clube", data de dois dias atrás e pedia que a diretoria quitasse os salários dos jogadores e funcionários até hoje (20), data da partida contra o Cuiabá. O não cumprimento da exigência ocasionaria no W.O. e, assim, os atletas não entraram em campo.
Confira abaixo a nota publicada nas redes sociais do zagueiro