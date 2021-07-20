Zagueiro campeão da Copa América é alvo de interesse de grandes clubes

Luca Percassi, presidente do Conselho de Administração da Atalanta, confirmou que o zagueiro Cristian Romero desperta o interesse de clubes europeus. No entanto, a equipe italiana, que comprou o passe do atleta em definitivo recentemente, não pretende vendê-lo nesta janela.- O princípio que temos seguido nos últmos anos é que as transferências devem nos reforçar, não nos tornar mais frágeis. É lógco que Cristian fez uma temporada extraordinária, foi premiado como melhor defensor da Serie A. É normal que haja interesse. Na Atalanta, Romero encontrou um lugar em que pode crescer e jogar a Champions League e a Copa América como titular. A oferta deve estar adequada ao valor do jogador.
Apesar de ainda estar sob empréstimo ao clube de Bérgamo, a Atalanta já informou que irá ativar a cláusula de compra do atleta e pagará a Juventus cerca de 20 milhões de euros R$ 122 milhões) pelo argentino. No entanto, o valor de mercado do jogador já é de 35 milhões de euros (R$ 214 milhões).
No entanto, a expectativa é de que os italianos não aceitam propostas abaixo dos 70 milhões de euros (R$ 429 milhões) por Romero. Na última temporada, o argentino participou de 42 partidas pelo time de Gasperini e anotou três gols.