Zagueiro campeão da Copa América é alvo de interesse de grandes clubes

Luca Percassi, presidente do Conselho de Administração da Atalanta, confirmou que o zagueiro Cristian Romero desperta o interesse de clubes europeus. No entanto, a equipe italiana, que comprou o passe do atleta em definitivo recentemente, não pretende vendê-lo nesta janela.- O princípio que temos seguido nos últmos anos é que as transferências devem nos reforçar, não nos tornar mais frágeis. É lógco que Cristian fez uma temporada extraordinária, foi premiado como melhor defensor da Serie A. É normal que haja interesse. Na Atalanta, Romero encontrou um lugar em que pode crescer e jogar a Champions League e a Copa América como titular. A oferta deve estar adequada ao valor do jogador.