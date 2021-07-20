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futebol

Zagueiro campeão da Copa América é alvo de interesse de grandes clubes

Cristian Romero, da Atalanta, já havia sido destaque na última temporada do Campeonato Italiano, mas conselheiro não pretende vender o argentino nesta janela...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 11:33

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 11:33
Crédito: Romero foi um dos principais destaques da Argentina na Copa América (AFP
Luca Percassi, presidente do Conselho de Administração da Atalanta, confirmou que o zagueiro Cristian Romero desperta o interesse de clubes europeus. No entanto, a equipe italiana, que comprou o passe do atleta em definitivo recentemente, não pretende vendê-lo nesta janela.- O princípio que temos seguido nos últmos anos é que as transferências devem nos reforçar, não nos tornar mais frágeis. É lógco que Cristian fez uma temporada extraordinária, foi premiado como melhor defensor da Serie A. É normal que haja interesse. Na Atalanta, Romero encontrou um lugar em que pode crescer e jogar a Champions League e a Copa América como titular. A oferta deve estar adequada ao valor do jogador.
Apesar de ainda estar sob empréstimo ao clube de Bérgamo, a Atalanta já informou que irá ativar a cláusula de compra do atleta e pagará a Juventus cerca de 20 milhões de euros R$ 122 milhões) pelo argentino. No entanto, o valor de mercado do jogador já é de 35 milhões de euros (R$ 214 milhões).
No entanto, a expectativa é de que os italianos não aceitam propostas abaixo dos 70 milhões de euros (R$ 429 milhões) por Romero. Na última temporada, o argentino participou de 42 partidas pelo time de Gasperini e anotou três gols.

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