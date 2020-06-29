Zagueiro Bueno é apresentado, pede tempo de adaptação, mas confia em sucesso no Atlético-MG

O zagueiro Bueno, de 24 anos, novo reforço para a defesa do Atlético-MG, foi apresentado como jogador do alvinegro nesta segunda-feira, 29 de junho, na Cidade do galo. Bueno veio do futebol japonês, emprestado pelo Kashima Antlers, até junho de 2021. Sua trajetória no mundo da bola foi em base de clubes brasileiros, saindo muito cedo do país e construindo sua vida no futebol no Japão, onde atuou por oito anos. Ainda pouco conhecido no país, a apresentação dele no Galo foi para o torcedor saber quem é esse jogador que foi tão bem indicado por Zico ao time mineiro. -As minhas principais características são a força física, a velocidade, o passe longo, o cabeceio e a impulsão. São características de um zagueiro que, eu creio que trabalhando e aprendendo com esse grupo, aprendendo com o treinador, tem tudo para dar certo aqui no Galo-disse.E MAIS:Governo de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoJornalista de MG afirma que Otero foi oferecido ao Athletico-PRAtlético-MG confirma a contratação do zagueiro BuenoJornal português coloca Jorge Sampaoli em lista de técnicos para assumir o comando do BenficaZagueiro Junior Alonso será o sexto reforço do Galo na 'Era Sampaoli'Com passagens por Shimizu S-Pulse, Vissel Kobe e Tokushima Vortis, Bueno crê em rápida adaptação ao futebol brasileiro e mira sucesso no Atlético. -Minha carreira foi no futebol japonês, mas eu venho para o Brasil não é para passear, não é para passar férias, vou procurar me adaptar o mais rápido possível ao futebol brasileiro. O clube dá toda a estrutura para o jogador, mas eu creio que o jogador precisa de um tempo de adaptação, não importa se eu vim do outro lado do mundo ou se eu vim de uma cidade vizinha, mas com a estrutura que o clube oferece isso não vai ser um grande problema para mim não- explicou o zagueiro, muito satisfeito por ter sido lembrado por Sampaoli para integrar o Galo. - Lógico que para o jogador é um sentimento muito bom ser indicado pelo treinador, mas junto com isso vem, lógico, a responsabilidade, mas creio que a minha responsabilidade é igual a de todos os jogadores. Vou ser cobrado da mesma maneira. Fazer parte de um elenco como esse e ser indicado pelo treinador é um motivo de muita felicidade, mas eu tenho que corresponder sempre dentro de campo - completou.E MAIS:Demissões no Galo geram as primeiras ações trabalhistasRádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do BocaAtlético-MG rescinde contrato com o atacante ClaytonMarrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreiraBusca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel Bustos E MAIS: