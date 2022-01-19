Zagueiro brasileiro tem acordo para jogar no Newcastle

O zagueiro Diego Carlos acertou os termos pessoais de contrato com o Newcastle, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, o Sevilla não está disposto a abrir mão do brasileiro nesta janela de transferências de janeiro e ambas as partes precisam entrar em acordo para que transferência aconteça.O defensor tem contrato com a equipe da Andaluzia até 2024. Oe espanhóis adotam nerte mercado o mesmo posicionamento que tiveram quando o Chelsea buscou a contratação de Koundé: ou paga um bom valor ou não haverá negócio. O Sevilla já recusou uma proposta de 35 milhões de euros (R$ 219 milhões) por não achar suficiente, mas as conversas continuam.

> Veja a tabela da Premier League

Na janela de janeiro, o Newcastle busca reforçar o elenco, escapar da zona de rebaixamento e realizar grandes investimentos a partir da próxima temporada para que o clube volte a ter uma importância significativa no cenário inglês. A equipe busca um defensor, mas já recebeu uma negativa do Lille por Sven Botman.

Até o momento, o clube que é financiado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita buscou as contratações do lateral-direito Kieran Trippier, ex-Atlético de Madrid, e do centroavante Chris Wood, ex-Burnley, mas a saga por novas peças está longe de ser encerrada.