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Zagueiro brasileiro tem acordo para jogar no Newcastle

Diego Carlos, atleta do Sevilla e campeão olímpico com a Seleção Brasileira, está disposto a atuar na Premier League, mas clube inglês precisa entrar em acordo com os espanhóis...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 09:11

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 09:11

O zagueiro Diego Carlos acertou os termos pessoais de contrato com o Newcastle, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, o Sevilla não está disposto a abrir mão do brasileiro nesta janela de transferências de janeiro e ambas as partes precisam entrar em acordo para que transferência aconteça.O defensor tem contrato com a equipe da Andaluzia até 2024. Oe espanhóis adotam nerte mercado o mesmo posicionamento que tiveram quando o Chelsea buscou a contratação de Koundé: ou paga um bom valor ou não haverá negócio. O Sevilla já recusou uma proposta de 35 milhões de euros (R$ 219 milhões) por não achar suficiente, mas as conversas continuam.
> Veja a tabela da Premier League
Na janela de janeiro, o Newcastle busca reforçar o elenco, escapar da zona de rebaixamento e realizar grandes investimentos a partir da próxima temporada para que o clube volte a ter uma importância significativa no cenário inglês. A equipe busca um defensor, mas já recebeu uma negativa do Lille por Sven Botman.
Até o momento, o clube que é financiado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita buscou as contratações do lateral-direito Kieran Trippier, ex-Atlético de Madrid, e do centroavante Chris Wood, ex-Burnley, mas a saga por novas peças está longe de ser encerrada.
Crédito: DiegoCarlosestádispostoajogarpeloNewcastle(Foto:Divulgação/Sevilla

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