Zagueiro brasileiro quer vitória contra o Benfica para 'virar a chave'

Crédito: Divulgação/Portimonense

Benfica e Portimonense entram em campo pela última vez no ano, nesta terça-feira, 29 de dezembro, às 15h, no Estádio da Luz. A situação das duas equipes na tabela é bastante distinta. Enquanto os encarnados ocupam a segunda colocação, com 24 pontos, o time de Portimão é o lanterna da competição, com apenas 8.

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Mesmo diante do cenário desfavorável, o zagueiro brasileiro Mauricio Antônio, 28 anos, que defende os alvinegros, acredita que é possível vencer. Para ele, o jogo é fundamental por uma série de motivos, mas especialmente pelo fator psicológico envolvido. - Ganhar do Benfica é mais do que ‘apenas’ 3 pontos na tabela. É o tipo de vitória que dá confiança e vira a chave dos resultados ruins que estamos tendo. Óbvio que é muito difícil, mas temos condições reais. O time vem jogando bem, criando oportunidades, mas a bola não tem entrado. Isso faz parte do futebol, mas precisamos reverter essa situação o mais rápido possível - disse.

Esta é a segunda passagem do defensor pelo Campeonato Português. Na última delas, em 2016 e atuando pelo Marítimo, foi eleito para a seleção da Liga NOS e logo se transferiu para o Urawa Reds, do Japão.