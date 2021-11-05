Zagueiro brasileiro projeta volta da Copa da Malásia após 40 dias sem o Kedah entrar em campo

Crédito: Renan Alves, de 28 anos, em ação pelo Kedah no futebol da Malásia (Divulgação/Kedah

Após quase 40 dias, o Kedah vai entrar em campo pela Copa da Malásia. Neste sábado, a equipe enfrenta o Kelantan United pelo penúltimo jogo da fase de grupos. O zagueiro brasileiro Renan Alves projetou o retorno da competição e destacou que a equipe terá uma maratona de jogos no mês de novembro.O último jogo do Kedah havia acontecido no dia 30 de setembro na derrota para o Melaka United por 3 a 1. Depois, o Kedah era para enfrentar duas vezes o Negeri Sembilan, mas a equipe deixou a competição por causa do número de casos de Covid-19 no time.

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- Tivemos alguns jogos da chave de grupos e ganhamos três. O Negeri Sembilan precisou sair do campeonato como teve muitos casos de coronavírus e a partida já estava muito próxima. Agora vamos voltar e pegamos o último colocado da chave. Estamos na briga para terminar em primeiro e se classificar para as quartas de final - disse, e emendou:

- Estamos focados. Tivemos alguns probleminhas, mas é normal. O time está com a cabeça focada. Vai ser uma maratona por termos que jogar todos os jogos neste mês. A competição precisa terminar em novembro - comentou Renan Alves.