Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zagueiro brasileiro projeta volta da Copa da Malásia após 40 dias sem o Kedah entrar em campo
futebol

Zagueiro brasileiro projeta volta da Copa da Malásia após 40 dias sem o Kedah entrar em campo

O defensor Renan Alves, de 28 anos, falou sobre o retorno da competição nacional e destacou que a equipe terá uma maratona de jogos no mês de novembro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2021 às 18:43

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 18:43

Crédito: Renan Alves, de 28 anos, em ação pelo Kedah no futebol da Malásia (Divulgação/Kedah
Após quase 40 dias, o Kedah vai entrar em campo pela Copa da Malásia. Neste sábado, a equipe enfrenta o Kelantan United pelo penúltimo jogo da fase de grupos. O zagueiro brasileiro Renan Alves projetou o retorno da competição e destacou que a equipe terá uma maratona de jogos no mês de novembro.O último jogo do Kedah havia acontecido no dia 30 de setembro na derrota para o Melaka United por 3 a 1. Depois, o Kedah era para enfrentar duas vezes o Negeri Sembilan, mas a equipe deixou a competição por causa do número de casos de Covid-19 no time.
+ Confira e simule a tabela da Champions League
- Tivemos alguns jogos da chave de grupos e ganhamos três. O Negeri Sembilan precisou sair do campeonato como teve muitos casos de coronavírus e a partida já estava muito próxima. Agora vamos voltar e pegamos o último colocado da chave. Estamos na briga para terminar em primeiro e se classificar para as quartas de final - disse, e emendou:
- Estamos focados. Tivemos alguns probleminhas, mas é normal. O time está com a cabeça focada. Vai ser uma maratona por termos que jogar todos os jogos neste mês. A competição precisa terminar em novembro - comentou Renan Alves.
O Kedah FA está na vice-liderança do grupo C com nove pontos, quatro a menos que o líder Melaka United. Os dois primeiros colocados passam para as quartas de final da Copa da Malásia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados