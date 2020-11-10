Zagueiro brasileiro marca novamente e vive fase de artilheiro em Portugal

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No último fim de semana, como de costume, os brasileiros tiveram boas atuações em Portugal. Entre os destaques da rodada, o zagueiro Eduardo Mancha liderou o Farense em mais um confronto da Liga NOS e ajudou a equipe a conquistar três pontos cruciais com um gol de cabeça vindo de um escanteio.Contratado nesta temporada pela equipe, o brasileiro já balançou as redes duas vezes em apenas quatro jogos, empatando com o número de gols marcados quando jogava no Machine Sazi, do Irã. Eduardo vive grande fase desde que chegou ao clube português e além dos gols, já apareceu na seleção da rodada do portal Goal Point.

- Estou muito feliz com o que vem acontecendo na minha carreira, espero continuar fazendo gols e seguir ajudando a equipe a conquistar bons resultados - disse o zagueiro.

O Farense vem de dois resultados positivos na Liga NOS, são quatro pontos somados em um empate fora de casa com o Belenenses e uma vitória em cima do Boavista no último domingo. O próximo confronto da equipe é contra o Estrela Amadora pela Taça de Portugal e o clube conta com a boa fase de Eduardo para conseguir se classificar para a próxima fase.