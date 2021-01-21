Zagueiro brasileiro marca gol decisivo, brilha contra o Benfica e coloca Braga na final da Taça da Liga

O Braga enfrentou o Benfica pela semifinal da Taça da Liga e teve como principal destaque um brasileiro. O zagueiro Vítor Tormena teve grande atuação, marcou o segundo gol da equipe e ainda foi eleito o melhor jogador do confronto, que terminou em 2 a 1. Com a classificação, o Braga enfrenta o Sporting na final, neste sábado, às 16:45h (de Brasília).
Veja a tabela do PortuguêsTormena afirma que o elenco sabia da dificuldade do jogo, porém buscou a vitória desde o apito inicial. Além de comemorar mais um gol pelo clube português, o brasileiro já projeta a decisão, ressaltando o trabalho realizado pelo adversário até o momento na temporada e a busca pelo título.
- É uma sensação única poder marcar o gol decisivo. Graças a Deus consegui ajudar a equipe, mas o time inteiro está de parabéns, porque sabíamos que era um jogo difícil e entramos para ganhar desde o início. Agora temos que ter o mesmo foco contra o Sporting, que tem uma equipe boa e vem fazendo um bom trabalho, mas estamos preparados para levantar essa taça e vamos dar o nosso máximo em cada jogada - disse o jogador.
O zagueiro de 25 anos está na sua segunda temporada pelo Braga e conseguiu se firmar no time titular após algumas lesões. Ele destaca a sensação de estar vivendo seu melhor momento no clube.
- Estou muito feliz de conseguir jogar com regularidade. Na temporada passada acabei tendo algumas lesões que me atrapalharam, mas fico feliz de estar conseguindo dar o meu máximo agora. - disse Tormena, que completou comentando sobre a diferença entre o futebol europeu e brasileiro, onde pouco atuou.
- O futebol europeu é muito mais tático do que no Brasil, além de ser um pouco mais intenso, porém consegui me adaptar rápido. Gostaria de um dia jogar um Brasileirão, já que acabei saindo muito cedo do Brasil e não tive essa oportunidade, mas quem sabe um dia eu possa voltar e ter essa chance. - concluiu.