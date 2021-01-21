Zagueiro brasileiro marca gol decisivo, brilha contra o Benfica e coloca Braga na final da Taça da Liga

Crédito: Divulgação / Braga

O Braga enfrentou o Benfica pela semifinal da Taça da Liga e teve como principal destaque um brasileiro. O zagueiro Vítor Tormena teve grande atuação, marcou o segundo gol da equipe e ainda foi eleito o melhor jogador do confronto, que terminou em 2 a 1. Com a classificação, o Braga enfrenta o Sporting na final, neste sábado, às 16:45h (de Brasília).

Veja a tabela do PortuguêsTormena afirma que o elenco sabia da dificuldade do jogo, porém buscou a vitória desde o apito inicial. Além de comemorar mais um gol pelo clube português, o brasileiro já projeta a decisão, ressaltando o trabalho realizado pelo adversário até o momento na temporada e a busca pelo título.

- É uma sensação única poder marcar o gol decisivo. Graças a Deus consegui ajudar a equipe, mas o time inteiro está de parabéns, porque sabíamos que era um jogo difícil e entramos para ganhar desde o início. Agora temos que ter o mesmo foco contra o Sporting, que tem uma equipe boa e vem fazendo um bom trabalho, mas estamos preparados para levantar essa taça e vamos dar o nosso máximo em cada jogada - disse o jogador.

O zagueiro de 25 anos está na sua segunda temporada pelo Braga e conseguiu se firmar no time titular após algumas lesões. Ele destaca a sensação de estar vivendo seu melhor momento no clube.

- Estou muito feliz de conseguir jogar com regularidade. Na temporada passada acabei tendo algumas lesões que me atrapalharam, mas fico feliz de estar conseguindo dar o meu máximo agora. - disse Tormena, que completou comentando sobre a diferença entre o futebol europeu e brasileiro, onde pouco atuou.