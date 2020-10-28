Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro brasileiro marca de novo e é eleito melhor em campo em Portugal

Hugo Gomes balançou a rede no último final de semana na vitória do Estoril sobre o Varzim...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 19:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 19:39
Crédito: Divulgação/Estoril
No último final de semana, como de costume, os brasileiros brilharam em Portugal. Entre os destaques, o zagueiro Hugo Gomes liderou o Estoril em mais um confronto da Liga Pro, a Segunda Divisão Portuguesa e ajudou a equipe a conquistar três pontos importantes para o restante da competição.
Contratado nesta temporada pelo clube, o brasileiro já anotou dois gols em apenas oito jogos. Com a promessa ao empresário de anotar ao menos quatro tentos no ano, Hugo crê que o objetivo pessoal possa ser concluído em breve.
- Falei ao Clóvis (empresário) que iria fazer quatro gols essa temporada. Fico feliz de ter ajudado a equipe em mais um resultado positivo. Estamos confiantes e vamos trabalhar para manter essa boa fase - disse o zagueiro.
O Estoril é o atual líder da Liga Pro com 16 pontos e está há cinco partidas sem perder na competição, são quatro vitórias e um empate nesse período. O próximo confronto é contra o CD Cova da Piedade e Hugo espera colaborar com mais uma vitória da equipe portuguesa.
- Vamos manter o mesmo nível das últimas partidas, como sou zagueiro, preciso focar primeiro em não levar gols e depois se aparecer a oportunidade lá na frente espero que a fase de artilheiro continue - completou o defensor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipertensão: diagnóstico precoce e hábitos saudáveis fazem a diferença
Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados