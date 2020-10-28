Zagueiro brasileiro marca de novo e é eleito melhor em campo em Portugal

Crédito: Divulgação/Estoril

No último final de semana, como de costume, os brasileiros brilharam em Portugal. Entre os destaques, o zagueiro Hugo Gomes liderou o Estoril em mais um confronto da Liga Pro, a Segunda Divisão Portuguesa e ajudou a equipe a conquistar três pontos importantes para o restante da competição.

Contratado nesta temporada pelo clube, o brasileiro já anotou dois gols em apenas oito jogos. Com a promessa ao empresário de anotar ao menos quatro tentos no ano, Hugo crê que o objetivo pessoal possa ser concluído em breve.

- Falei ao Clóvis (empresário) que iria fazer quatro gols essa temporada. Fico feliz de ter ajudado a equipe em mais um resultado positivo. Estamos confiantes e vamos trabalhar para manter essa boa fase - disse o zagueiro.

O Estoril é o atual líder da Liga Pro com 16 pontos e está há cinco partidas sem perder na competição, são quatro vitórias e um empate nesse período. O próximo confronto é contra o CD Cova da Piedade e Hugo espera colaborar com mais uma vitória da equipe portuguesa.