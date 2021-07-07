Zagueiro brasileiro lamenta cancelamento da Copa da Ásia e mira retorno da Super Liga da Malásia

Crédito: Renan Alves, de 28 anos, em ação com a camisa do Kedah FA (Divulgação/Kedah FA

A Copa da Ásia foi cancelada oficialmente nesta quarta-feira por causa da pandemia global de Covid-19. O zagueiro Renan Alves, do Kedah FA, lamentou não disputar uma das principais competições do continente, mas já mira o retorno da Super Liga da Malásia, que volta no fim deste mês.

+ Confira a tabela da EurocopaO futebol na Malásia, por exemplo, está parado desde o dia 8 de maio. Foi a última vez que o Kedah FA entrou em campo e venceu o Sabah por 1 a 0 pela 13ª rodada da competição nacional.

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- A expectativa está grande. A gente fica um pouco sentido pelo fato da Copa da Ásia ser cancelada e pelo tempo de espera também. O time estava muito focado e concentrado para essa competição. Agora já passou, cancelaram e o nosso foco está na Super Liga da Malásia. Queremos voltar focado e conseguir os três pontos - comentou Renan Alves.

No terceiro lugar com 26 pontos na Super Liga da Malásia, o Kedah FA está quatro pontos atrás do líder Johor DT. O próximo jogo será em casa diante do Penang, marcado para o dia 24 de julho.