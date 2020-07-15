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Zagueiro brasileiro fala da sequência fora de casa do seu clube no Japão

Renofa Yamaguchi, de Renan, foi visitante em duas das três primeiras rodadas pós-pandemia da J-League 2 e será novamente nesta quarta-feira, diante do Tokushima...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 23:27

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 23:27

Crédito: Divulgação
Ficar mais de quatro meses sem jogar é algo que atrapalha a temporada de qualquer equipe. Não ter uma tabela das mais favoráveis no retorno das atividades pode ser também um elemento complicador. Tendo estreado em fevereiro com vitória na J-League 2, a segunda divisão do Japão, o Renofa Yamaguchi foi visitante em duas das três primeiras rodadas pós-pandemia e será novamente nesta quarta-feira, diante do Tokushima, terceiro colocado. O zagueiro Renan comenta o fato.
- Por ser uma temporada atípica, toda vantagem ou desvantagem acaba pesando um pouco mais, já que os times ainda estão tentando se adaptar a tudo que vem ocorrendo. Se fosse o inverso, ou seja, caso jogássemos três vezes em casa numa sequência de quatro partidas, é provável que nosso aproveitamento fosse diferente. Ainda assim, ao fim da competição todos terão atuado 21 vezes em seu estádio e outras 21 no campo dos rivais. É uma dificuldade circunstancial - afirmou.
Com apenas quatro rodadas disputadas, a diferença de pontuação na classificação ainda é mínima. Caso vença nesta quarta, o clube de Renan pode ganhar cerca de dez posições. O jogador fala da expectativa em mudar de forma imediata o panorama da equipe na liga.
- Estamos muito motivados pois se vencermos, além da moral que vamos adquirir por superar um adversário que ocupa uma ótima colocação, subiremos bastante na tabela. Esse é um jogo-chave para nós nesse início de campeonato - definiu.

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