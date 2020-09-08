Zagueiro brasileiro ex-Goiás é emprestado ao Covilhã, de Portugal

Crédito: Divulgação/Covilhã

O zagueiro Felipe Macedo acertou o empréstimo com o Covilhã para a disputa da Segunda Liga de Portugal na temporada 2020/21. O defensor de 26 anos pertence ao Portimonense e tem contrato até a metade de 2021.

- Chego à minha quarta temporada em Portugal e estou adaptado ao estilo de jogo daqui. É mais um desafio na Segunda Liga e neste ano quero ajudar a equipe a subir. Já tive a experiência dessa competição na última temporada e tenho que confiança que vou poder ajudar o Covilhã nesta missão.

No último ano, Felipe Macedo atuou pelo Penafiel, também da Segunda Liga de Portugal. Ao todo, foram 23 jogos e dois gols. O defensor e sua última equipe não tiveram a temporada completa, pois a segunda divisão portuguesa foi encerrada antes do fim por conta da pandemia de coronavírus.