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futebol

Zagueiro brasileiro ex-Goiás é emprestado ao Covilhã, de Portugal

Felipe Macedo foi emprestado ao Covilhã para a disputa da Segunda Liga de Portugal em 20/21. O defensor de 26 anos pertence ao Portimonense e tem contrato até o meio de 2021...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 17:53
Crédito: Divulgação/Covilhã
O zagueiro Felipe Macedo acertou o empréstimo com o Covilhã para a disputa da Segunda Liga de Portugal na temporada 2020/21. O defensor de 26 anos pertence ao Portimonense e tem contrato até a metade de 2021.
- Chego à minha quarta temporada em Portugal e estou adaptado ao estilo de jogo daqui. É mais um desafio na Segunda Liga e neste ano quero ajudar a equipe a subir. Já tive a experiência dessa competição na última temporada e tenho que confiança que vou poder ajudar o Covilhã nesta missão.
No último ano, Felipe Macedo atuou pelo Penafiel, também da Segunda Liga de Portugal. Ao todo, foram 23 jogos e dois gols. O defensor e sua última equipe não tiveram a temporada completa, pois a segunda divisão portuguesa foi encerrada antes do fim por conta da pandemia de coronavírus.
Pelo Portimonense, clube com o qual tem contrato desde a metade de 2017, o zagueiro jogou por 26 vezes e anotou um gol. No Brasil, Felipe iniciou a carreira pelo Goiás, onde jogou entre 2012 e 2017 e atuou por 87 partidas.

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