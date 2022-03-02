Zagueiro brasileiro é apresentado e comemora chance no futebol da Itália

O brasileiro Vinícius Brito é o novo jogador do Sona Calcio, clube que disputa a quarta divisão do futebol italiano nesta temporada. Aos 21 anos e com passagens por G.D Chaves e Varzim, ambos de Portugal - país do qual Vini tem nacionalidade -, o zagueiro foi apresentado na nova equipe e vê com bons olhos a experiência que terá em um novo mercado.- Acho que é mais um desafio enorme na minha carreira. Estou muito empolgado com essa possibilidade. É uma equipe que é competitiva e em uma escola, o futebol italiano, que tem defesas fortes. Acho que posso evoluir bastante nesse sentido. Eu cresci sempre vendo o futebol italiano e sei que aqui posso aprender muito. Chego com muitas expectativas de evoluir tecnicamente e taticamente - disse, se colocando pronto para essa chance:

- Estou há um tempo no futebol europeu. Sei da responsabilidade e do desafio que é atuar aqui. E esse tipo de pressão acaba me motivando mais. Acho que todo jogador gosta desse frio na barriga, dessa pressão por resultados. Comigo não é diferente. Isso tudo vira motivação para achar meu espaço e me consolidar no time. Sei do meu potencial e do quanto posso crescer. Tenho metas e planos para esse ano e vou conseguir cumprí-las - concluiu o zagueiro.Vinícius Brito nasceu no Brasil, mas tem nacionalidade portuguesa - o que possibilitou a ida dele para o futebol europeu ainda durante a formação. Pela categoria de base passou, no país, apenas pelo Flamengo. Vinícius Brito foi anunciado essa semana pelo Sona Calcio e a expectativa é que o atleta esteja à disposição da comissão técnica no próximo domingo, dia 6, às 10h30 para o jogo contra o Virtus Ciserano Bergamo, pelas divisões de acesso do italiano.