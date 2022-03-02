Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro brasileiro é apresentado e comemora chance no futebol da Itália

Vinícius Brito, de 21 anos, defenderá o Sona Calcio, clube da quartão divisão italiana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 11:07

Publicado em 02 de Março de 2022 às 11:07

O brasileiro Vinícius Brito é o novo jogador do Sona Calcio, clube que disputa a quarta divisão do futebol italiano nesta temporada. Aos 21 anos e com passagens por G.D Chaves e Varzim, ambos de Portugal - país do qual Vini tem nacionalidade -, o zagueiro foi apresentado na nova equipe e vê com bons olhos a experiência que terá em um novo mercado.- Acho que é mais um desafio enorme na minha carreira. Estou muito empolgado com essa possibilidade. É uma equipe que é competitiva e em uma escola, o futebol italiano, que tem defesas fortes. Acho que posso evoluir bastante nesse sentido. Eu cresci sempre vendo o futebol italiano e sei que aqui posso aprender muito. Chego com muitas expectativas de evoluir tecnicamente e taticamente - disse, se colocando pronto para essa chance:
- Estou há um tempo no futebol europeu. Sei da responsabilidade e do desafio que é atuar aqui. E esse tipo de pressão acaba me motivando mais. Acho que todo jogador gosta desse frio na barriga, dessa pressão por resultados. Comigo não é diferente. Isso tudo vira motivação para achar meu espaço e me consolidar no time. Sei do meu potencial e do quanto posso crescer. Tenho metas e planos para esse ano e vou conseguir cumprí-las - concluiu o zagueiro.Vinícius Brito nasceu no Brasil, mas tem nacionalidade portuguesa - o que possibilitou a ida dele para o futebol europeu ainda durante a formação. Pela categoria de base passou, no país, apenas pelo Flamengo. Vinícius Brito foi anunciado essa semana pelo Sona Calcio e a expectativa é que o atleta esteja à disposição da comissão técnica no próximo domingo, dia 6, às 10h30 para o jogo contra o Virtus Ciserano Bergamo, pelas divisões de acesso do italiano.
Crédito: OzagueiroViníciusBritoenquantojogavapeloVarzim,dePortugal(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados